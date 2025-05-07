«Как дальше с этим жить, не знаю»: страдающая редкой болезнью Алиса Вокс сделала неожиданное заявление

Певица Алиса Вокс: такого в медицинской практике еще не было
© Служба новостей «URA.RU»
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Алиса была в приятном шоке от полученных новостей
Алиса была в приятном шоке от полученных новостей Фото:

Певица Алиса Вокс впервые за девять лет борьбы с редким аутоиммунным заболеванием крови узнала, что у нее прекрасные результаты лечения. В беседе с URA.RU экс-солистка группы «Ленинград» поделилась эмоциями и призналась, что не ожидала такого.

«Для меня это настоящее чудо. Это был обычный рядовой анализ крови в рамках государственной диспансеризации. То есть я ничего не ждала от него, понимая, что там будет все как всегда: елочная гирлянда из показателей, выходящих за пределы нормы. Полдевятого вечера пришли результаты, и когда я увидела их, испытала шок! Не знаю, как дальше будет, но на данный момент я клинически здорова. И это, конечно, чудо, потому что не бывает при болезни Шегрена нормального общего анализа крови», — рассказала певица.

Переполняли эмоции Алису и утром: по ее словам, во время завтрака она постоянно танцевала. Певица последнее время раз в год делала химиотерапию, которая помогала ей бороться с заболеванием и продолжать вести полноценную жизнь.

Следующая запись ко врачу у Вокс назначена на двадцатые числа мая, она с нетерпением ждет встречи со специалистом, так как подобный случай — единичный. «Насколько я знаю, такого не может быть, просто не описано нигде! Такого в практике еще не было. Как дальше с этим жить, я не знаю. Может быть, я настолько уникальный случай, что надо будет писать еще одну докторскую», — делится Алиса.

Исполнительница призналась, что все эти годы бороться с диагнозом ей помогала вера в Бога и поддержка близких людей, в первую очередь — супруга. Именно он во время введенных санкций находил необходимый препарат для химиотерапии и всегда сопровождал жену на процедуры. «Я ему очень благодарна. Не каждый мужчина смирится с тяжелым диагнозом жены, не отвернется и будет рядом», — заключила исполнительница.

После радостных новостей Алиса пообещала, что закажет 40-дневный благодарственный акафист в церкви.

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Певица Алиса Вокс впервые за девять лет борьбы с редким аутоиммунным заболеванием крови узнала, что у нее прекрасные результаты лечения. В беседе с URA.RU экс-солистка группы «Ленинград» поделилась эмоциями и призналась, что не ожидала такого. Переполняли эмоции Алису и утром: по ее словам, во время завтрака она постоянно танцевала. Певица последнее время раз в год делала химиотерапию, которая помогала ей бороться с заболеванием и продолжать вести полноценную жизнь. Следующая запись ко врачу у Вокс назначена на двадцатые числа мая, она с нетерпением ждет встречи со специалистом, так как подобный случай — единичный. «Насколько я знаю, такого не может быть, просто не описано нигде! Такого в практике еще не было. Как дальше с этим жить, я не знаю. Может быть, я настолько уникальный случай, что надо будет писать еще одну докторскую», — делится Алиса. Исполнительница призналась, что все эти годы бороться с диагнозом ей помогала вера в Бога и поддержка близких людей, в первую очередь — супруга. Именно он во время введенных санкций находил необходимый препарат для химиотерапии и всегда сопровождал жену на процедуры. «Я ему очень благодарна. Не каждый мужчина смирится с тяжелым диагнозом жены, не отвернется и будет рядом», — заключила исполнительница. После радостных новостей Алиса пообещала, что закажет 40-дневный благодарственный акафист в церкви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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