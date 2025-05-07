07 мая 2025

В Кургане прошел концерт, на котором наградили бойцов СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане прошел концерт в честь Дня Победы
В Кургане прошел концерт в честь Дня Победы Фото:

В Курганской областной филармонии состоялся праздничный концерт «Время Победы! Время Героев!», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в группе фонда «Защитник Отечества» в социальной сети «ВКонтакте».

Шумков наградил медалями бойцов СВО
Шумков наградил медалями бойцов СВО
Фото:

«С наступающим Днем Победы всех присутствующих поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Затем под аплодисменты зала глава региона вручил государственные награды участникам специальной военной операции», — отмечается в сообщении.

В числе награжденных медалью «За отвагу» стал Александр Овчинников, а медалью «За спасение погибавших» — Владимир Мызников. Знаком отличия губернатора Курганской области «За патриотизм и активную гражданскую позицию» были отмечены Алексей с позывным «Саха» и Алексей Большаков. В ходе концерта для гостей прозвучали песни и стихи военных лет, а также современные композиции, посвященные героизму российских воинов. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу.

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В Курганской областной филармонии состоялся праздничный концерт «Время Победы! Время Героев!», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в группе фонда «Защитник Отечества» в социальной сети «ВКонтакте». «С наступающим Днем Победы всех присутствующих поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Затем под аплодисменты зала глава региона вручил государственные награды участникам специальной военной операции», — отмечается в сообщении. В числе награжденных медалью «За отвагу» стал Александр Овчинников, а медалью «За спасение погибавших» — Владимир Мызников. Знаком отличия губернатора Курганской области «За патриотизм и активную гражданскую позицию» были отмечены Алексей с позывным «Саха» и Алексей Большаков. В ходе концерта для гостей прозвучали песни и стихи военных лет, а также современные композиции, посвященные героизму российских воинов. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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