В Курганской областной филармонии состоялся праздничный концерт «Время Победы! Время Героев!», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается в группе фонда «Защитник Отечества» в социальной сети «ВКонтакте».
«С наступающим Днем Победы всех присутствующих поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Затем под аплодисменты зала глава региона вручил государственные награды участникам специальной военной операции», — отмечается в сообщении.
В числе награжденных медалью «За отвагу» стал Александр Овчинников, а медалью «За спасение погибавших» — Владимир Мызников. Знаком отличия губернатора Курганской области «За патриотизм и активную гражданскую позицию» были отмечены Алексей с позывным «Саха» и Алексей Большаков. В ходе концерта для гостей прозвучали песни и стихи военных лет, а также современные композиции, посвященные героизму российских воинов. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания, а затем возложили цветы к мемориалу.
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