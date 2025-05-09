Советская армия 80 лет назад одержала победу над нацистами, и теперь Россия готова сделать это снова. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Мы сокрушили нацистов 80 лет назад и готовы сделать это снова», — заявил Медведев. Видеообращение опубликовано в telegram-канале политика. Он поздравил с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув важность памяти о предках, которые принудили врага к капитуляции.
Обратившись из Музея Победы, он отметил силу духа тех, кто защитил родину, и единство людей разных национальностей в борьбе за свободу. Медведев подчеркнул, что подвиг победителей остается нравственным ориентиром для современности, особенно «в свете возрождения нацизма в Европе». Он заверил, что Россия готова защищать свое будущее, ссылаясь на исторические победы, и пожелал здоровья и мира всем гражданам страны, ветеранам и бойцам на передовой.
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