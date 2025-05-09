Медведев заявил о готовности повторить подвиг прадедов в Великой Отечественной войне. Видео

Медведев: Россия готова сокрушить нацистов, как 80 лет назад
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Россия готова защищать свое будущее, заявил Медведев
Россия готова защищать свое будущее, заявил Медведев Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Советская армия 80 лет назад одержала победу над нацистами, и теперь Россия готова сделать это снова. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы сокрушили нацистов 80 лет назад и готовы сделать это снова», — заявил Медведев. Видеообращение опубликовано в telegram-канале политика. Он поздравил с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув важность памяти о предках, которые принудили врага к капитуляции.

Обратившись из Музея Победы, он отметил силу духа тех, кто защитил родину, и единство людей разных национальностей в борьбе за свободу. Медведев подчеркнул, что подвиг победителей остается нравственным ориентиром для современности, особенно «в свете возрождения нацизма в Европе». Он заверил, что Россия готова защищать свое будущее, ссылаясь на исторические победы, и пожелал здоровья и мира всем гражданам страны, ветеранам и бойцам на передовой.

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Советская армия 80 лет назад одержала победу над нацистами, и теперь Россия готова сделать это снова. С таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Мы сокрушили нацистов 80 лет назад и готовы сделать это снова», — заявил Медведев. Видеообращение опубликовано в telegram-канале политика. Он поздравил с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув важность памяти о предках, которые принудили врага к капитуляции. Обратившись из Музея Победы, он отметил силу духа тех, кто защитил родину, и единство людей разных национальностей в борьбе за свободу. Медведев подчеркнул, что подвиг победителей остается нравственным ориентиром для современности, особенно «в свете возрождения нацизма в Европе». Он заверил, что Россия готова защищать свое будущее, ссылаясь на исторические победы, и пожелал здоровья и мира всем гражданам страны, ветеранам и бойцам на передовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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