В Челябинске начался главный концерт, посвященный Дню Победы. Фото, видео

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Юлия Чичерина выступила на День Победы в Челябинске
Юлия Чичерина выступила на День Победы в Челябинске Фото:

На сцену у «Торгового центра» в Челябинске, где проходит главный концерт, посвященный юбилею Дня Победы, вышла певица Юлия Чичерина. Перед выступлением артистки челябинцев поздравил губернатор Алексей Текслер.

«Земляки, с юбилеем Победы! Челябинск, сегодня самый главный, самый священный для нас праздник — День Победы. И наша Челябинская область сделала очень много, 80 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. Но наш народ победил. Мы чтим и помним. И так будет всегда. Сегодня другой грозный враг поднял голову и снова наша страна защищает свою свободу и независимость. И я нисколько не сомневаюсь, что так же, как и 80 лет назад, будет победа», — заявил Алексей Текслер.

Первым Чичерина исполнила песню «Нет, да!». Зрители встретили артистку овациями. Перед этим челябинцы наслаждались выступлениями местных коллективов и солистов Мариинского театра. Следом артистка спела «Любовь моя», «Рвать», «Жара» и другие хиты. Вместе с горожанами за выступлением продолжил наблюдать и губернатор, спустившись со сцены.

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На сцену у «Торгового центра» в Челябинске, где проходит главный концерт, посвященный юбилею Дня Победы, вышла певица Юлия Чичерина. Перед выступлением артистки челябинцев поздравил губернатор Алексей Текслер. «Земляки, с юбилеем Победы! Челябинск, сегодня самый главный, самый священный для нас праздник — День Победы. И наша Челябинская область сделала очень много, 80 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. Но наш народ победил. Мы чтим и помним. И так будет всегда. Сегодня другой грозный враг поднял голову и снова наша страна защищает свою свободу и независимость. И я нисколько не сомневаюсь, что так же, как и 80 лет назад, будет победа», — заявил Алексей Текслер. Первым Чичерина исполнила песню «Нет, да!». Зрители встретили артистку овациями. Перед этим челябинцы наслаждались выступлениями местных коллективов и солистов Мариинского театра. Следом артистка спела «Любовь моя», «Рвать», «Жара» и другие хиты. Вместе с горожанами за выступлением продолжил наблюдать и губернатор, спустившись со сцены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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