На сцену у «Торгового центра» в Челябинске, где проходит главный концерт, посвященный юбилею Дня Победы, вышла певица Юлия Чичерина. Перед выступлением артистки челябинцев поздравил губернатор Алексей Текслер.
«Земляки, с юбилеем Победы! Челябинск, сегодня самый главный, самый священный для нас праздник — День Победы. И наша Челябинская область сделала очень много, 80 лет назад закончилась самая страшная война в истории человечества. Но наш народ победил. Мы чтим и помним. И так будет всегда. Сегодня другой грозный враг поднял голову и снова наша страна защищает свою свободу и независимость. И я нисколько не сомневаюсь, что так же, как и 80 лет назад, будет победа», — заявил Алексей Текслер.
Первым Чичерина исполнила песню «Нет, да!». Зрители встретили артистку овациями. Перед этим челябинцы наслаждались выступлениями местных коллективов и солистов Мариинского театра. Следом артистка спела «Любовь моя», «Рвать», «Жара» и другие хиты. Вместе с горожанами за выступлением продолжил наблюдать и губернатор, спустившись со сцены.
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