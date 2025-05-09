В ОАЭ отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

В Объединенных Арабских Эмиратах отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает корреспондент с места событий, торжественный концерт по этому случаю прошел в Дубае. На мероприятии присутствовали российские дипломаты, представители российских компаний и соотечественники, а также почетные гости из дипломатических миссий дружественных государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и других стран.
Российский посол в ОАЭ Тимур Забиров обратился к гостям с приветственной речью. «Мы отчетливо видим попытки переписать историю, стереть или исказить память о славных свершениях героического поколения победителей, оправдать нацистских преступников и карателей. Намерены и далее всячески противодействовать таким циничным проявлениям и заходам, которые ранят нас в самое сердце», — заявил Забиров, передает РИА Новости. Вместе с ним гостей приветствовал генеральный консул России в ОАЭ Олег Фомин.
В ходе церемонии участники почтили память погибших героев минутой молчания. Затем на сцену вышли десятки участников акции «Бессмертный полк», которые держали портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны. Праздничный вечер продолжился концертом с участием российских артистов и творческих коллективов.
День Победы 9 мая отметили во многих странах мира — от Китая до Германии, Молдавии, Белоруссии, Узбекистана и Израиля. В честь 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны по всему миру прошли памятные мероприятия, посвященные героям и жертвам войны. В ряде городов прошли выставки, показы документальных фильмов и лекции о событиях тех лет. Власти и общественные организации подчеркнули важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений, пишет RT.
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