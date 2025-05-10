«Ходим в школу и читаем книги»: Губерниев пристыдил Загитову за орфографическую ошибку

Губерниев призвал Загитову читать книги из-за орфографической ошибки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губерниев отметил важность чтения книг для развития грамотности
Губерниев отметил важность чтения книг для развития грамотности Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратил внимание на орфографическую ошибку в публикации фигуристки Алины Загитовой в интернете. Комментатор подчеркнул важность посещения школы и чтения книг для грамотности. Об этом он сообщил в своих соцсетях. 

«Друзья, всем русский язык!!! Ходим в школу и читаем книги!!!» — написал Губерниев в своем telegram-канале. Так комментатор прокомментировал публикацию Загитовой, на которой изображена кошка, а также видна ошибочная подпись «помошница».

Ранее фигуристка подверглась критике за смену прически. Олимпийская чемпионка объяснила, что изменила свой стиль, чтобы попробовать новое амплуа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратил внимание на орфографическую ошибку в публикации фигуристки Алины Загитовой в интернете. Комментатор подчеркнул важность посещения школы и чтения книг для грамотности. Об этом он сообщил в своих соцсетях.  «Друзья, всем русский язык!!! Ходим в школу и читаем книги!!!» — написал Губерниев в своем telegram-канале. Так комментатор прокомментировал публикацию Загитовой, на которой изображена кошка, а также видна ошибочная подпись «помошница». Ранее фигуристка подверглась критике за смену прически. Олимпийская чемпионка объяснила, что изменила свой стиль, чтобы попробовать новое амплуа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...