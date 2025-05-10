«Ходим в школу и читаем книги»: Губерниев пристыдил Загитову за орфографическую ошибку

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратил внимание на орфографическую ошибку в публикации фигуристки Алины Загитовой в интернете. Комментатор подчеркнул важность посещения школы и чтения книг для грамотности. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Друзья, всем русский язык!!! Ходим в школу и читаем книги!!!» — написал Губерниев в своем telegram-канале. Так комментатор прокомментировал публикацию Загитовой, на которой изображена кошка, а также видна ошибочная подпись «помошница».
Ранее фигуристка подверглась критике за смену прически. Олимпийская чемпионка объяснила, что изменила свой стиль, чтобы попробовать новое амплуа.
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