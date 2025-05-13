Умер актер Сэмюэл Френч из фильма «Убийцы цветочной луны»

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Френч скончался в больнице после продолжительной борьбы с онкологией
Френч скончался в больнице после продолжительной борьбы с онкологией Фото:

В 45 лет ушел из жизни американский актер Сэмюэль Френч, известный по роли в фильме «Убийцы цветочной луны». Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на близкого друга артиста.

«Звезда фильма „Убийцы цветочной луны“ Сэмюэл Френч скончался в возрасте 45 лет», — пишет Mirror. Френч скончался в больнице в Техасе после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Сэмюэль Френч приобрел известность благодаря участию в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», а также по работе в независимых проектах. Особое место в его карьере занимает роль детектива Бернарда Крука в фильме «Towpath».

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В 45 лет ушел из жизни американский актер Сэмюэль Френч, известный по роли в фильме «Убийцы цветочной луны». Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на близкого друга артиста. «Звезда фильма „Убийцы цветочной луны“ Сэмюэл Френч скончался в возрасте 45 лет», — пишет Mirror. Френч скончался в больнице в Техасе после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Сэмюэль Френч приобрел известность благодаря участию в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», а также по работе в независимых проектах. Особое место в его карьере занимает роль детектива Бернарда Крука в фильме «Towpath».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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