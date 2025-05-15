Жители ХМАО стали чаще заказывать косметику

Югорчане стали чаще заказывать доставку декоративной косметики и средств для ухода за волосами. В сравнении с 2024 годом заказы выросли на 25%, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Золотое яблоко».
«С января по апрель 2025 года количество заказов из онлайн-магазина в ХМАО возросло на 25% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Наибольшее количество заказов поступило из Сургута», — прокомментировали агентству.
Югорчане преимущественно выбирали увлажняющие средства для лица, декоративную косметику и средства для ухода за волосами. Корейские, российские и французские бренды оказались самыми популярными у клиентов из округа.
Ранее URA.RU сообщало, что компания «Нумто» запустила производство косметики с добавлением минерального масла, добываемого из югорской нефти. В линейку вошли крема для лица и тела, гели для душа, шампуни и кондиционеры.
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