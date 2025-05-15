Жители ХМАО стали чаще заказывать косметику

© Служба новостей «URA.RU»
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Заказы в онлайн-магазине выросли на 25%
Заказы в онлайн-магазине выросли на 25% Фото:

Югорчане стали чаще заказывать доставку декоративной косметики и средств для ухода за волосами. В сравнении с 2024 годом заказы выросли на 25%, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Золотое яблоко».

«С января по апрель 2025 года количество заказов из онлайн-магазина в ХМАО возросло на 25% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Наибольшее количество заказов поступило из Сургута», — прокомментировали агентству.

Югорчане преимущественно выбирали увлажняющие средства для лица, декоративную косметику и средства для ухода за волосами. Корейские, российские и французские бренды оказались самыми популярными у клиентов из округа.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Нумто» запустила производство косметики с добавлением минерального масла, добываемого из югорской нефти. В линейку вошли крема для лица и тела, гели для душа, шампуни и кондиционеры.

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Югорчане стали чаще заказывать доставку декоративной косметики и средств для ухода за волосами. В сравнении с 2024 годом заказы выросли на 25%, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Золотое яблоко». «С января по апрель 2025 года количество заказов из онлайн-магазина в ХМАО возросло на 25% по сравнению с таким же периодом 2024 года. Наибольшее количество заказов поступило из Сургута», — прокомментировали агентству. Югорчане преимущественно выбирали увлажняющие средства для лица, декоративную косметику и средства для ухода за волосами. Корейские, российские и французские бренды оказались самыми популярными у клиентов из округа. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Нумто» запустила производство косметики с добавлением минерального масла, добываемого из югорской нефти. В линейку вошли крема для лица и тела, гели для душа, шампуни и кондиционеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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