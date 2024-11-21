21 ноября 2024

Косметику из нефти ХМАО будут продавать в аэропорту Ханты-Мансийска

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту столицы ХМАО начнут продавать косметику из югорской нефти
В аэропорту столицы ХМАО начнут продавать косметику из югорской нефти Фото:

До конца этого года в аэропорту Ханты-Мансийска появится в продаже уникальная косметика, созданная на основе минерального масла, добываемого из югорской нефти. Об этом URA.RU сообщили в компании ООО «Нумто», которая производит продукцию с одноименным названием.

«Это единственный в России продукт, произведенный с использованием изопарафинно-нафтенового масла, получаемого из нефти, которая добывается только в Югре и Азербайджане. В косметику добавляется масло „Югралан“, которое производится Научно-аналитическим центром имени Шпильмана в Ханты-Мансийске. Мы провели все дерматологические тесты, каждый продукт имеет сертификат безопасности», — рассказал URA.RU генеральный директор ООО «Нумто» Али Новрузов.

Сейчас линейка косметики включает 15 продуктов: шампунь, гель для душа, кондиционер для волос, крем для лица, эликсир для лица, молочко для умывания, энзимную пену для очищения лица, крем для рук, тела и ног, массажное масло, массажную свечу, а также косметику для мужчин — крем для лица, крем для рук и масло для бороды. Сначала косметику планируют продавать только в аэропорту и через официальный сайт, который находится в разработке и планируется к запуску до конца года.

Ранее URA.RU писало, что из нефти, которую добывают в Ханты-Мансийском автономном округе, собираются делать косметику. Сырье для продукции добывают лишь на двух месторождениях региона.

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До конца этого года в аэропорту Ханты-Мансийска появится в продаже уникальная косметика, созданная на основе минерального масла, добываемого из югорской нефти. Об этом URA.RU сообщили в компании ООО «Нумто», которая производит продукцию с одноименным названием. «Это единственный в России продукт, произведенный с использованием изопарафинно-нафтенового масла, получаемого из нефти, которая добывается только в Югре и Азербайджане. В косметику добавляется масло „Югралан“, которое производится Научно-аналитическим центром имени Шпильмана в Ханты-Мансийске. Мы провели все дерматологические тесты, каждый продукт имеет сертификат безопасности», — рассказал URA.RU генеральный директор ООО «Нумто» Али Новрузов. Сейчас линейка косметики включает 15 продуктов: шампунь, гель для душа, кондиционер для волос, крем для лица, эликсир для лица, молочко для умывания, энзимную пену для очищения лица, крем для рук, тела и ног, массажное масло, массажную свечу, а также косметику для мужчин — крем для лица, крем для рук и масло для бороды. Сначала косметику планируют продавать только в аэропорту и через официальный сайт, который находится в разработке и планируется к запуску до конца года. Ранее URA.RU писало, что из нефти, которую добывают в Ханты-Мансийском автономном округе, собираются делать косметику. Сырье для продукции добывают лишь на двух месторождениях региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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