В Челябинске начинают установку новой опоры путепровода

В Челябинске продолжают капитальный ремонт моста через реку Миасс по улице Черкасской и строительство путепроводов через железнодорожные пути. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания мэрии, после выноса кабеля связи и высоковольтной линии, начнется устройство путепровода №2.
«Выполнена часть объездной дороги, завершён вынос кабельной линии МУП „ПОВВ“. С 3 июня планируется вынос высоковольтной линии ЮУРЖД и кабеля связи. После начнется устройство опоры путепровода №2. Также продолжаем капитальный ремонт моста через реку Миас по улице Черкасской», — сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев.
Как уточнил Агеев, в полном объеме выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций и водовода, а также возведены опоры №1, №3 и №4. Сейчас рабочие продолжают устраивать подходную насыпь и отсыпать земляное полотно. В Челябинске уже закончен монтаж пролетов моста для трамваев и ведутся работы по устройству ливневой канализации, а также переустройству контактной трамвайной сети.
Как ранее сообщал мэр Алексей Лошкин, строительство путепровода в Советском районе идет с опережением графика. Мост длиной в 600 метров сделают двухполосным. Объект планируют сдать не позже лета 2026 года и реализуют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». При этом изначально в планах было закончить строительство не раньше осени 2026 года, а начали возводить путепровод весной 2024 года. Путепровод должен разгрузить транспортные потоки и повысить безопасность проезда в поселок Новосинеглазово.
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