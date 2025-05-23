«Некомфортно»: МИД ответил, почему РФ против переговоров с Украиной в Ватикане

Предложение провести второй раунд мирных переговоров в Ватикане может быть некомфортным с религиозной точки зрения именно для страны, выбранной в качестве площадки для диалога. Ватикан — католическое государство, в то время, как Россия и Украина, — православные, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«Для Ватикана было бы некомфортно принимать встречу двух православных стран (России и Украины — прим. URA.RU)», — заявил Лавров в ходе посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов», отметив, то подобное является не только некомфортным, но и неэлегантным. Трансляция идет на rutube-канале МИД РФ.
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