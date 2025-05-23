«Некомфортно»: МИД ответил, почему РФ против переговоров с Украиной в Ватикане

Лавров: переговоры с Киевом в католическом Ватикане могут быть некомфортными
© Служба новостей «URA.RU»
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Лавров заявил, что Ватикану, как католической стране, может быть некомфортно принимать переговоры двух православных стран
Лавров заявил, что Ватикану, как католической стране, может быть некомфортно принимать переговоры двух православных стран Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Предложение провести второй раунд мирных переговоров в Ватикане может быть некомфортным с религиозной точки зрения именно для страны, выбранной в качестве площадки для диалога. Ватикан — католическое государство, в то время, как Россия и Украина, — православные, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«Для Ватикана было бы некомфортно принимать встречу двух православных стран (России и Украины — прим. URA.RU)», — заявил Лавров в ходе посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов», отметив, то подобное является не только некомфортным, но и неэлегантным. Трансляция идет на rutube-канале МИД РФ.

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Предложение провести второй раунд мирных переговоров в Ватикане может быть некомфортным с религиозной точки зрения именно для страны, выбранной в качестве площадки для диалога. Ватикан — католическое государство, в то время, как Россия и Украина, — православные, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. «Для Ватикана было бы некомфортно принимать встречу двух православных стран (России и Украины — прим. URA.RU)», — заявил Лавров в ходе посольской конференции «Исторические южнорусские земли. Национальная идентичность и самоопределение народов», отметив, то подобное является не только некомфортным, но и неэлегантным. Трансляция идет на rutube-канале МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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