Челябинские офицеры почтили память 13-летнего героя, спасшего детей

В Челябинской области офицеры-следователи почтили память юного героя Дмитрия Новоселова, погибшего, спасая детей. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
"Офицеры Челябинской области совместно с юнармейцами возложили цветы к мемориалу 13-летнего школьника Дмитрия Новоселова, спасшего детей ценой собственной жизни. Каждый год, 24 мая, сотрудники СК России приходят почтить его память", — сообщили в ведомстве.
Памятное мероприятие прошло у мемориала, который был установлен по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина рядом с Аллеей Героев. Согласно указу Президента Российской Федерации, Дмитрий Новоселов был удостоен медали «За спасение погибавших» посмертно. Следственный комитет Российской Федерации вручил отцу Димы медаль «Доблесть и отвага».
Подросток погиб шесть лет назад. Он спас двоих мальчиков десяти лет, которые во время игры у затопленного карьера оказались в ледяной воде и начали тонуть.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!