23 мая 2025

Челябинские офицеры почтили память 13-летнего героя, спасшего детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники челябинского Следственного управления возложили цветы в память о 13-летнем герое
Сотрудники челябинского Следственного управления возложили цветы в память о 13-летнем герое Фото:

В Челябинской области офицеры-следователи почтили память юного героя Дмитрия Новоселова, погибшего, спасая детей. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Офицеры Челябинской области совместно с юнармейцами возложили цветы к мемориалу 13-летнего школьника Дмитрия Новоселова, спасшего детей ценой собственной жизни. Каждый год, 24 мая, сотрудники СК России приходят почтить его память", — сообщили в ведомстве.

Памятное мероприятие прошло у мемориала, который был установлен по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина рядом с Аллеей Героев. Согласно указу Президента Российской Федерации, Дмитрий Новоселов был удостоен медали «За спасение погибавших» посмертно. Следственный комитет Российской Федерации вручил отцу Димы медаль «Доблесть и отвага».

Подросток погиб шесть лет назад. Он спас двоих мальчиков десяти лет, которые во время игры у затопленного карьера оказались в ледяной воде и начали тонуть.

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В Челябинской области офицеры-следователи почтили память юного героя Дмитрия Новоселова, погибшего, спасая детей. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по региону. "Офицеры Челябинской области совместно с юнармейцами возложили цветы к мемориалу 13-летнего школьника Дмитрия Новоселова, спасшего детей ценой собственной жизни. Каждый год, 24 мая, сотрудники СК России приходят почтить его память", — сообщили в ведомстве. Памятное мероприятие прошло у мемориала, который был установлен по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина рядом с Аллеей Героев. Согласно указу Президента Российской Федерации, Дмитрий Новоселов был удостоен медали «За спасение погибавших» посмертно. Следственный комитет Российской Федерации вручил отцу Димы медаль «Доблесть и отвага». Подросток погиб шесть лет назад. Он спас двоих мальчиков десяти лет, которые во время игры у затопленного карьера оказались в ледяной воде и начали тонуть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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