Две недели назад в Екатеринбурге бесследно пропал 73-летний пенсионер. Фото, видео

27 мая 2025 в 11:56 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел в магазин и не вернулся (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге продолжаются поиски 73-летнего Юрия Степанова, который 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и до сих пор не вернулся домой. Как сообщили URA.RU родственники пропавшего, последний раз мужчину видели вечером того же дня, после чего его местонахождение остается неизвестным. «Он ушел из дома около 21:30 и, предположительно, направился по грунтовой дороге от моста через ЕКАД вдоль линии электропередач (ЛЭП) к садовым товариществам „Виктория“ и „Лесная поляна“. Также он мог двигаться по автодороге от ЕКАД в сторону Лесного кладбища и СНТ „Урал“, „Марс“», — рассказали родственники. Семья пропавшего и волонтеры обратились к жителям Екатеринбурга и прилегающих районов с просьбой откликнуться всех, кто вечером 14 мая в период с 21:30 до 23:00 находился на указанных маршрутах. Особая надежда возлагается на водителей, которые могли видеть или подвозить пожилого мужчину. При себе у него была палка, на которую он опирался при ходьбе. Рост пенсионера — 165 см, у него седые волосы. Он был одет в черную кепку и темную одежду, на ногах — галоши. По словам родных, он мог сообщать, что ищет свой садовый участок или конечную остановку автобуса. Увидевших мужчину просят остановить его и позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Юрий Степанов пропал 14 мая Ориентировка предоставлена поисковиками Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продолжаются поиски 73-летнего Юрия Степанова, который 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и до сих пор не вернулся домой. Как сообщили URA.RU родственники пропавшего, последний раз мужчину видели вечером того же дня, после чего его местонахождение остается неизвестным. «Он ушел из дома около 21:30 и, предположительно, направился по грунтовой дороге от моста через ЕКАД вдоль линии электропередач (ЛЭП) к садовым товариществам „Виктория“ и „Лесная поляна“. Также он мог двигаться по автодороге от ЕКАД в сторону Лесного кладбища и СНТ „Урал“, „Марс“», — рассказали родственники. Семья пропавшего и волонтеры обратились к жителям Екатеринбурга и прилегающих районов с просьбой откликнуться всех, кто вечером 14 мая в период с 21:30 до 23:00 находился на указанных маршрутах. Особая надежда возлагается на водителей, которые могли видеть или подвозить пожилого мужчину. При себе у него была палка, на которую он опирался при ходьбе. Рост пенсионера — 165 см, у него седые волосы. Он был одет в черную кепку и темную одежду, на ногах — галоши. По словам родных, он мог сообщать, что ищет свой садовый участок или конечную остановку автобуса. Увидевших мужчину просят остановить его и позвонить по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.