Дочки загадочно пропавшего пенсионера обратились к екатеринбуржцам. Фото, видео

В Екатеринбурге неделю ищут пропавшего пенсионера, родственники бьют тревогу
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На могиле военкора Ростислава Журавлева. Екатеринбург , пенсионер, старость, одиночество, трость в руке, старик
Мужчина ушел в магазин и не вернулся (архивное фото) Фото:

Дочери Юрия Степанова, 73-летнего пенсионера, пропавшего в Екатеринбурге неделю назад, обратились к жителям города с просьбой проявить внимание к своим одиноким родственникам и убедиться, что среди них нет их отца. В разговоре с URA.RU родственницы сообщили, что проверили все возможные зацепки, но поиски пока не принесли результатов.

«Большое спасибо всем откликнувшимся. Мы проверили всю информацию, но, к сожалению, среди откликов не оказалась информация, где бы находился наш папа. Мы очень просим вас проверить своих родственников. Может быть, кто-то приютил нашего папу, как заблудившегося одинокого человека, либо не видел эту информацию. Просим вас, пожалуйста, проверьте своих родственников», — заявили дочки пенсионера.

Юрий Степанов 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Приметы: рост — 160 см, он худощавого телосложения, волосы — редкие седые, глаза — карие, был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку (возможно, сейчас на нем ее уже нет). Если вы увидели мужчину, остановите его и позвоните по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юрий Степанов пропал 14 мая
Юрий Степанов пропал 14 мая

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Дочери Юрия Степанова, 73-летнего пенсионера, пропавшего в Екатеринбурге неделю назад, обратились к жителям города с просьбой проявить внимание к своим одиноким родственникам и убедиться, что среди них нет их отца. В разговоре с URA.RU родственницы сообщили, что проверили все возможные зацепки, но поиски пока не принесли результатов. «Большое спасибо всем откликнувшимся. Мы проверили всю информацию, но, к сожалению, среди откликов не оказалась информация, где бы находился наш папа. Мы очень просим вас проверить своих родственников. Может быть, кто-то приютил нашего папу, как заблудившегося одинокого человека, либо не видел эту информацию. Просим вас, пожалуйста, проверьте своих родственников», — заявили дочки пенсионера. Юрий Степанов 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Приметы: рост — 160 см, он худощавого телосложения, волосы — редкие седые, глаза — карие, был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку (возможно, сейчас на нем ее уже нет). Если вы увидели мужчину, остановите его и позвоните по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
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