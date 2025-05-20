Дочки загадочно пропавшего пенсионера обратились к екатеринбуржцам. Фото, видео

В Екатеринбурге неделю ищут пропавшего пенсионера, родственники бьют тревогу

20 мая 2025 в 17:00 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел в магазин и не вернулся (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Дочери Юрия Степанова, 73-летнего пенсионера, пропавшего в Екатеринбурге неделю назад, обратились к жителям города с просьбой проявить внимание к своим одиноким родственникам и убедиться, что среди них нет их отца. В разговоре с URA.RU родственницы сообщили, что проверили все возможные зацепки, но поиски пока не принесли результатов. «Большое спасибо всем откликнувшимся. Мы проверили всю информацию, но, к сожалению, среди откликов не оказалась информация, где бы находился наш папа. Мы очень просим вас проверить своих родственников. Может быть, кто-то приютил нашего папу, как заблудившегося одинокого человека, либо не видел эту информацию. Просим вас, пожалуйста, проверьте своих родственников», — заявили дочки пенсионера. Юрий Степанов 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Приметы: рост — 160 см, он худощавого телосложения, волосы — редкие седые, глаза — карие, был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку (возможно, сейчас на нем ее уже нет). Если вы увидели мужчину, остановите его и позвоните по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112. Юрий Степанов пропал 14 мая Ориентировка предоставлена поисковиками Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дочери Юрия Степанова, 73-летнего пенсионера, пропавшего в Екатеринбурге неделю назад, обратились к жителям города с просьбой проявить внимание к своим одиноким родственникам и убедиться, что среди них нет их отца. В разговоре с URA.RU родственницы сообщили, что проверили все возможные зацепки, но поиски пока не принесли результатов. «Большое спасибо всем откликнувшимся. Мы проверили всю информацию, но, к сожалению, среди откликов не оказалась информация, где бы находился наш папа. Мы очень просим вас проверить своих родственников. Может быть, кто-то приютил нашего папу, как заблудившегося одинокого человека, либо не видел эту информацию. Просим вас, пожалуйста, проверьте своих родственников», — заявили дочки пенсионера. Юрий Степанов 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Приметы: рост — 160 см, он худощавого телосложения, волосы — редкие седые, глаза — карие, был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку (возможно, сейчас на нем ее уже нет). Если вы увидели мужчину, остановите его и позвоните по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.