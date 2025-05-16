В Екатеринбурге ищут 73-летнего пенсионера, не вернувшегося из магазина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер ушел в магазин и не вернулся (архивное фото)
Пенсионер ушел в магазин и не вернулся (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 73-летний пенсионер Юрий Степанов, который 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Об этом URA.RU сообщили поисковики. В настоящее время ведутся поиски пенсионера, информация о его местонахождении отсутствует.

«Степанов Юрий Николаевич, 73 года, (1951 г.р.), город Екатеринбург, 14 мая 2025 года не вернулся из магазина в районе Южная Подстанция», — говорится в сообщении. Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы редкие седые, глаза карие.

На момент исчезновения он был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку. Поисковики обратились к жителям Екатеринбурга с просьбой сообщать любую информацию о местонахождении Юрия Николаевича по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.

Юрий Степанов пропал 14 мая
Юрий Степанов пропал 14 мая
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 73-летний пенсионер Юрий Степанов, который 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Об этом URA.RU сообщили поисковики. В настоящее время ведутся поиски пенсионера, информация о его местонахождении отсутствует. «Степанов Юрий Николаевич, 73 года, (1951 г.р.), город Екатеринбург, 14 мая 2025 года не вернулся из магазина в районе Южная Подстанция», — говорится в сообщении. Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы редкие седые, глаза карие. На момент исчезновения он был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку. Поисковики обратились к жителям Екатеринбурга с просьбой сообщать любую информацию о местонахождении Юрия Николаевича по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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