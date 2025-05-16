В Екатеринбурге пропал 73-летний пенсионер Юрий Степанов, который 14 мая ушел в магазин в районе Южная Подстанция и не вернулся. Об этом URA.RU сообщили поисковики. В настоящее время ведутся поиски пенсионера, информация о его местонахождении отсутствует.
«Степанов Юрий Николаевич, 73 года, (1951 г.р.), город Екатеринбург, 14 мая 2025 года не вернулся из магазина в районе Южная Подстанция», — говорится в сообщении. Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы редкие седые, глаза карие.
На момент исчезновения он был одет в темно-синюю кофту, черные трико, черные калоши и кепку. Поисковики обратились к жителям Екатеринбурга с просьбой сообщать любую информацию о местонахождении Юрия Николаевича по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.
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