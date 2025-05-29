Правительство Сербии выдаст специальные распоряжения, касающиеся всех подозрительных случаев или злоупотреблений со стороны конечных пользователей вооружения. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», — сказал Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии». Он добавил, что правительство должно знать и следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались
Ранее появилась информация, что сербские оборонные предприятия, несмотря на заявленный Белградом нейтралитет, продолжают поставлять боеприпасы Украине. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) РФ. В схеме участвуют страны НАТО, такие как Чехия, Польша и Болгария, а также некоторые африканские государства. Поставки включают сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия.
Информация о поставках боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) от Сербии требует детального расследования. Об этом завил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, в этом процессе могут участвовать недобросовестные посредники, стремящиеся нарушить отношения между Россией и Сербией.
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