Информация о поставках боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) от Сербии требует детального расследования. Об этом завил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, в этом процессе могут участвовать недобросовестные посредники, стремящиеся нарушить отношения между Россией и Сербией.
«Очень плохо, если это правда. Это показывает циничную двойную игру, но это надо проверять, потому что это могут быть недобросовестные посредники, поставки специально, чтобы рассорить нас с Сербией, одним словом — это нуждается в тщательной проверке», — подчеркнул Карасин в интервью для «Ленты.ру».
Ранее сообщалось, что сербские оборонные компании продолжают экспортировать боеприпасы на Украину, несмотря на провозглашенную Белградом политику нейтралитета. По информации, предоставленной Службой внешней разведки Российской Федерации, такие действия рассматриваются как удар в спину России. В данной схеме задействованы государства — члены НАТО, в частности Чехия, Польша и Болгария, а также ряд африканских стран. В поставки входят сотни тысяч боеприпасов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия.
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