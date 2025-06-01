ВСУ массово атакуют регионы России беспилотниками, есть погибшие: онлайн-трансляция

ВСУ запустили полсотни дронов по территории России вечером 1 июня, сообщили в Минобороны. В ночь на 2 июня атака продолжилась, уже известно о гибели женщины и возможной контузии ребенка в Белгородской области. URA.RU подробно освещает процесс отражения вражеских атак в своей онлайн-трансляции.
02:03 Над Курской областью уничтожены 34 украинских БПЛА самолетного типа в период с 20:10 до 21:45, сообщило Минобороны России. В регионе объявлена ракетная опасность и опасность атаки БПЛА, передают власти в telegram-канале.
01:59 В Ивановской области объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку, передает оперштаб региона в telegram-канале.
01:55 Несколько взрывов прогремели над Ярославлем. Предварительно, сработала система ПВО по украинским БПЛА. Местные жители рассказали, что слышали не менее двух громких взрывов 1 июня в районе Брагино около 20:15 вечера, сообщает telegram-канал Shot.
01:48 Над Воронежем вечером 1 июня произошла серия взрывов. Системы ПВО отражают атаку, передает telegram-канал Shot.
01:28 В результате удара ВСУ по частному дому в Белгородской области погибла женщина. Также во время обрушения здания проезжавшая рядом 12-летняя девочка получила контузию. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
01:28 В ночь на 2 июня Россию атаковали 53 украинских дрона, которые были сбиты над Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Днем 2 июня запланированы переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.