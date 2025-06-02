Росфинмониторинг внес Эль Мюрида* в список террористов

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов российского публициста и блогера Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.
«Добавление в список террористов-экстремистов: Несмиян Анатолий Евгеньевич», — говорится в сообщении. Несмиян родился 8 ноября 1965 года в селе Красиловка Ставищенского района Киевской области. Наибольшую известность он получил как блогер, ведя популярный блог в Живом Журнале (ЖЖ). Его публикации посвящены политике, военным конфликтам и международным отношениям.
*Анатолий Несмиян внесен в перечень экстремистов и террористов РФ
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