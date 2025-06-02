Росфинмониторинг внес Эль Мюрида* в список террористов

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Несмиян родился 8 ноября 1965 года в селе Красиловка
Несмиян родился 8 ноября 1965 года в селе Красиловка Фото:

Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов российского публициста и блогера Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

«Добавление в список террористов-экстремистов: Несмиян Анатолий Евгеньевич», — говорится в сообщении. Несмиян родился 8 ноября 1965 года в селе Красиловка Ставищенского района Киевской области. Наибольшую известность он получил как блогер, ведя популярный блог в Живом Журнале (ЖЖ). Его публикации посвящены политике, военным конфликтам и международным отношениям.

*Анатолий Несмиян внесен в перечень экстремистов и террористов РФ

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Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов российского публициста и блогера Анатолия Несмияна, более известного под псевдонимом Эль Мюрид. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства. «Добавление в список террористов-экстремистов: Несмиян Анатолий Евгеньевич», — говорится в сообщении. Несмиян родился 8 ноября 1965 года в селе Красиловка Ставищенского района Киевской области. Наибольшую известность он получил как блогер, ведя популярный блог в Живом Журнале (ЖЖ). Его публикации посвящены политике, военным конфликтам и международным отношениям. *Анатолий Несмиян внесен в перечень экстремистов и террористов РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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