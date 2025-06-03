В Кургане в тестовом режиме были запущены автобусы с бескондукторной системой оплаты проезда по семи городским маршрутам. Корреспондент URA.RU отправилась по одному из маршрутов (№68), чтобы показать читателям, как работает система, но столкнулась с неожиданностью: кондуктор был на своем привычном рабочем месте. Завершилось ли тестирование бескондукторной оплаты выяснил журналист URA.RU.
«В автобусе из числа тех, в которых тестируют бескондукторную оплату проезда, встретила самого неожиданного человека — кондуктора. Сразу возникли вопросы — как же так получилось?», — поделилась корреспондент. Кондуктор в брендированной форме на своем рабочем месте рассказала, что о таких автобусах на маршруте не знает. Также женщина, не без печали заметила, что скоро эти должности сократят, а «зайцев» на маршрутах возможно станет больше. Оплату корреспонденту провели как привыкли курганцы: кондуктор предложила безналичную оплату или за наличные средства.
Журналист направил запрос в пресс-службу администрации города Кургана с просьбой разъяснить ситуацию. В городской администрации сообщили, что система оплаты проезда без участия кондукторов продолжает функционировать. При этом тестовый режим внедрен не на всех маршрутах, а только на отдельных автобусных линиях города Кургана и касается отдельных транспортных средств, работающих на этих направлениях.
В частности, автобусы, оборудованные платежными терминалами, позволяющими пассажирам самостоятельно производить оплату проезда без участия кондуктора, курсируют по следующим маршрутам:
- № 14 «Центральный рынок — станция Утяк»;
- № 68 «улица Криволапова — улица 9 Мая»;
- № 70 «улица 9 Мая — ГБУ "Курганская областная ДКБ имени Красного Креста" — Бульвар Солнечный»;
- № 90 «поселок Сиреневый — улица Достоевского»;
- № 95 «поселок Вороновка — улица Лескова»;
- № 97 «1 микрорайон — Швейная фирма»;
- № 99 «улица Достоевского — ОАО "Синтез" (отдельные рейсы следуют до микрорайона Черемухово)».
Оказалось, что платежные терминалы установлены на одном из автобусов каждого приведенного маршрута. Соответственно на маршруте №68 работает один автобус, оборудованный данным платежным терминалом.
Кроме того, по информации «Транспортного управления», за период работы автобусов по бескондукторной системе оплаты проезда жалоб от жителей города на затруднения при оплате проезда не поступало. «Оплата совершается быстрее, что ускоряет процесс посадки-высадки пассажиров, делая поездку более комфортной», — отметили в мэрии.
Тестовый режим по внедрению бескондукторной системы оплаты проезда продолжает действовать. Как отмечают специалисты, он позволит оценить эффективность и целесообразность работы бескондукторной системы на маршруте, и необходимость введения ее на других маршрутах общественного транспорта.
Тестирование бескондукторной системы оплаты проезда в Кургане стартовало на семи маршрутах в 2024 году, причем ранее на отдельных линиях уже устанавливали терминалы для безналичной оплаты, а пассажирам помогали сотрудники. Если проект окажется успешным, переход на новую систему планируют в первую очередь на маршрутах с низким пассажиропотоком и в отдаленных микрорайонах города. Сейчас терминалы установлены только в одном автобусе на каждом маршруте, и тестовый режим продолжается.
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