В СПЧ обыски в редакции URA.RU назвали попыткой уничтожить журналистику

Член СПЧ Меркачева: обыски в URA.RU являются попыткой уничтожить журналистику

05 июня 2025 в 16:30 Размер текста - 17 +

Обыски прошли в редакции агентства 5 июня Илья Московец Обыски в офисе URA.RU могли бы быть оправданы, если бы в редакции скрывались террористы, но их там быть не могло. Так на действия силовиков в редакции агентства отреагировала член Совета по правам человека Ева Меркачева. «Сегодняшняя акция, в моем понимание, это попытка уничтожить журналистику в отдельном регионе. Силовики, вероятно, хотят полностью определять и контролировать информационную повестку», — сказала Меркачева в разговоре с URA.RU. Новость по теме В URA.RU проходят обыски: что известно на данный момент В офисе URA.RU в Екатеринбурге 5 июня прошли обыски, которые частично заблокировали работу головного офиса агентства. Сотрудники свердловского управления Следственного комитета РФ одновременно провели обыски в квартирах журналистов. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Однако в ходе расследования деятельности свердловской редакции, где работают 10 человек, была приостановлена работа всего агентства, в котором заняты более 200 сотрудников в восьми регионах России. К сотрудникам агентства применялась сила. Пришедшие в офис с обыском несколько часов не выпускали из здания беременную сотрудницу, которая вскоре должна уйти в декрет. Ей при виде работы силовиков, пришедших в офис с кувалдами, стало плохо. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев также выразил поддержку сотрудникам URA.RU. Он пообещал оказать журналистам агентства всю необходимую помощь. Глава секретариата Союза Денис Токарский заявил, что повод для обысков в екатеринбургском офисе агентства — «смешной». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обыски в офисе URA.RU могли бы быть оправданы, если бы в редакции скрывались террористы, но их там быть не могло. Так на действия силовиков в редакции агентства отреагировала член Совета по правам человека Ева Меркачева. «Сегодняшняя акция, в моем понимание, это попытка уничтожить журналистику в отдельном регионе. Силовики, вероятно, хотят полностью определять и контролировать информационную повестку», — сказала Меркачева в разговоре с URA.RU. В офисе URA.RU в Екатеринбурге 5 июня прошли обыски, которые частично заблокировали работу головного офиса агентства. Сотрудники свердловского управления Следственного комитета РФ одновременно провели обыски в квартирах журналистов. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Однако в ходе расследования деятельности свердловской редакции, где работают 10 человек, была приостановлена работа всего агентства, в котором заняты более 200 сотрудников в восьми регионах России. К сотрудникам агентства применялась сила. Пришедшие в офис с обыском несколько часов не выпускали из здания беременную сотрудницу, которая вскоре должна уйти в декрет. Ей при виде работы силовиков, пришедших в офис с кувалдами, стало плохо. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев также выразил поддержку сотрудникам URA.RU. Он пообещал оказать журналистам агентства всю необходимую помощь. Глава секретариата Союза Денис Токарский заявил, что повод для обысков в екатеринбургском офисе агентства — «смешной».