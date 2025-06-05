В URA.RU проходят обыски: что известно на данный момент

В редакции URA.RU идут обыски

05 июня 2025 в 14:09 Размер текста - 17 +

В URA.RU проходят обыски Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В URA.RU проходят обыски В Екатеринбурге в редакции URA.RU проходят обыски, которые парализовали работу головного офиса. Сотрудники Следственного комитета РФ остановили деятельность агентства, заблокировав доступ к редакции, а также провели обыски в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Что известно о происшествии на данный момент. Обыски и задержания в редакции В офисе URA.RU в Екатеринбурге утром 5 июня начались обыски, которые заблокировали работу головного офиса агентства. Сотрудники свердловского управления Следственного комитета РФ одновременно провели обыски в квартирах журналистов. Следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. Однако в ходе расследования деятельности свердловской редакции, где работают всего 10 человек, была приостановлена работа всего агентства, в котором заняты более 200 сотрудников в восьми регионах России. Задержание журналистов Утром силовики задержали редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова и корреспондента Сергея Бодрова. Дениса доставили в областное управление Следственного комитета, где почти час продержали в машине, не пуская адвоката. «Старший подумает, старший решит, старший отошел» — такими туманными комментариями отвечали коллегам на все просьбы, впустить адвоката в редакцию. Во время допроса силовики заломали Денису руки, чтобы взломать его телефон, и задавали вопросы о фотографиях, где запечатлены начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор Денис Паслер. Эти вопросы не имеют никакого отношения к заявленной причине обысков — поиску источников информации о криминальных событиях. Проблемы с обеспечением безопасности журналистов продолжаются весь день. Сначала, во время обысков в редакции, следователи заблокировали работу URA.RU и запретили адвокатам входить в редакцию. Применение силы к главному редактору В ходе обысков к главному редактору Диане Козловой была применена физическая сила. Ее скрутили, адвокат направляет свою подзащитную на медосвидетельствование. Также следователи взломали телефон Дениса Аллаярова, заломав ему руки для разблокировки, и спрашивали о фотографиях начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова и губернатора Дениса Паслера. Эти вопросы не связаны с заявленной целью обысков. Обыски парализовали работу Следственные действия парализовали работу агентства, где трудятся более 200 сотрудников в восьми регионах. Сайт URA.RU работает с перебоями, задержки в публикации новостей достигают 30—40 минут. IT-специалисты пока не могут восстановить работу серверов, поскольку деятельность всех подразделений заблокирована. Сотруднице стало плохо перед декретом Во время обыска одной из наших сотрудниц стало плохо. Девушка, которая через две недели должна уйти в декретный отпуск, оказалась под ударом стресса, вызванного жесткими действиями силовиков. Она работает в отделе кадров, который вообще не связан со свердловской редакцией, но следователи оставили ее в офисе, несмотря на очевидный риск. Лишь спустя два часа переговоров нашу коллегу отпустили из помещения. Опровержение слухов Редакция опровергает домыслы из telegram-каналов о связи обысков с финансированием «Альянса врачей» (признан иноагентом в РФ в 2021 году) или иными ситуациями. «Журналисты читают публикации с самыми завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей речи не идет», — подчеркивается в редакции. Новости публикуются в telegram-канале URA.RU и региональных каналах: «Екатское Чтиво», «Наш Нижний Тагил», «Ямал | Округ белых ночей», «Стальной Магнитогорск», «Ханты, деньги, нефтевышки», «Челябинск, который смог», «Курганистан», «Большая Пермь», «Темы Тюмени» и «Погоны и галстуки». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в редакции URA.RU проходят обыски, которые парализовали работу головного офиса. Сотрудники Следственного комитета РФ остановили деятельность агентства, заблокировав доступ к редакции, а также провели обыски в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. Что известно о происшествии на данный момент. В офисе URA.RU в Екатеринбурге утром 5 июня начались обыски, которые заблокировали работу головного офиса агентства. Сотрудники свердловского управления Следственного комитета РФ одновременно провели обыски в квартирах журналистов. Утром силовики задержали редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова и корреспондента Сергея Бодрова. Дениса доставили в областное управление Следственного комитета, где почти час продержали в машине, не пуская адвоката. «Старший подумает, старший решит, старший отошел» — такими туманными комментариями отвечали коллегам на все просьбы, впустить адвоката в редакцию. Во время допроса силовики заломали Денису руки, чтобы взломать его телефон, и задавали вопросы о фотографиях, где запечатлены начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и губернатор Денис Паслер. Эти вопросы не имеют никакого отношения к заявленной причине обысков — поиску источников информации о криминальных событиях. Проблемы с обеспечением безопасности журналистов продолжаются весь день. Сначала, во время обысков в редакции, следователи заблокировали работу URA.RU и запретили адвокатам входить в редакцию. В ходе обысков к главному редактору Диане Козловой была применена физическая сила. Ее скрутили, адвокат направляет свою подзащитную на медосвидетельствование. Также следователи взломали телефон Дениса Аллаярова, заломав ему руки для разблокировки, и спрашивали о фотографиях начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова и губернатора Дениса Паслера. Эти вопросы не связаны с заявленной целью обысков. Следственные действия парализовали работу агентства, где трудятся более 200 сотрудников в восьми регионах. Сайт URA.RU работает с перебоями, задержки в публикации новостей достигают 30—40 минут. IT-специалисты пока не могут восстановить работу серверов, поскольку деятельность всех подразделений заблокирована. Во время обыска одной из наших сотрудниц стало плохо. Девушка, которая через две недели должна уйти в декретный отпуск, оказалась под ударом стресса, вызванного жесткими действиями силовиков. Она работает в отделе кадров, который вообще не связан со свердловской редакцией, но следователи оставили ее в офисе, несмотря на очевидный риск. Лишь спустя два часа переговоров нашу коллегу отпустили из помещения. Редакция опровергает домыслы из telegram-каналов о связи обысков с финансированием «Альянса врачей» (признан иноагентом в РФ в 2021 году) или иными ситуациями. «Журналисты читают публикации с самыми завиральными версиями о причинах обыска. Ни о каком финансировании врачей речи не идет», — подчеркивается в редакции. Новости публикуются в telegram-канале URA.RU и региональных каналах: «Екатское Чтиво», «Наш Нижний Тагил», «Ямал | Округ белых ночей», «Стальной Магнитогорск», «Ханты, деньги, нефтевышки», «Челябинск, который смог», «Курганистан», «Большая Пермь», «Темы Тюмени» и «Погоны и галстуки».