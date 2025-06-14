14 июня 2025
13 июня 2025

Траты на выпускной в Челябинске выросли на 12,4% за год

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарты. Сургут , образование, аттестат
На сборы выпускника и торжество в Челябинске придется потратить около 26 тысяч рублей Фото:

Траты на образ выпускника старших классов и торжество в Челябинске за год выросли на 12,4%. Сколько стоит выпускной бал и сборы на него для юноши и девушки в 2025 году — рассказывает URA.RU.

Кому выпускной обойдется дороже?

Как и в 2024 году, общие траты на торжество для школьников и школьниц почти не отличаются. Девочкам придется потратить на 250 рублей больше, чем их одноклассникам. Из общего — приобретение ленты выпускника. В среднем стоимость составляет 140 рублей, однако можно найти варианты и за 80 рублей при покупке оптом от 25 штук.

Образ выпускницы

Основную статью расходов составит платье. Наиболее дешевый вариант обойдется челябинкам в 2800 рублей, однако средняя стоимость по бутикам и магазинам составит около 13 800 рублей. Потолка в тратах на наряд при этом нет, а в салонах вечерних платьев часто встречаются варианты за 25-40 тысяч рублей.

Корпоратив компании "Гастрономия". Екатеринбург
Образ выпускницы обойдется на 250 рублей дороже, чем юноши
Фото:

Среди обуви за год появилось больше бюджетных предложений. В 2024 году за пару туфель пришлось бы выложить около 3890 рублей, в 2025-2700 рублей. Среди бюджетных вариантов нашлись и черные лодочки на каблуке — 1500 рублей.

Прическа и макияж при этом обойдутся в 3500 рублей. Стоимость образа доходит до 5000 рублей у визажистов с сайтов объявлений. За колготы придется выложить еще порядка 300 рублей. Сборы девочки составят 20 450 тысяч рублей.

Сборы юноши

ТРЦ МЕГА. Екатеринбург
На костюм выпускнику придется потратить в среднем 13140 рублей
Фото:

На костюм выпускника придется потратить 13140 рублей. Самым бюджетным оказался вариант за 8 400 рублей, однако цены доходят и до 30 тысяч рублей. За рубашку магазины попросят еще 2650 рублей. Самый дорогой вариант оказался в местном бутике — 5000 рублей. На маркетплейсах также представлены варианты за 1600.

Классические мужские туфли обойдутся в 3800 рублей. Как и у девушек, при выборе варианта подешевле придется отдать около 1500 рублей. За галстук-бабочку челябинец заплатит около 471 рубля. Образ Юноши обойдется в 20 200 рублей.

Банкет и развлекательная программа

Средняя стоимость банкета с напитками составит порядка 5500 рублей в зависимости от места. Притом часть заведений и компаний предлагают мероприятия «под ключ». В таком случае чек на одного ребенка составит от 6000 до 9000 рублей.

На оформление зала при расчете на два класса каждому выпускнику придется потратить по 230 рублей. В среднем, с фотозоной и банкетной зоной дизайнеры возьмут около 16 000 рублей. Стоимость ведущего начинается от 12 000 рублей. В среднем, согласно предложениям на сайтах объявлений, челябинские ведущие просят 21 000 рублей или 230 рублей с ребенка.

В среднем выпускной для ребят старшей школы обойдется в 26 350 рублей. В 2024 году траты составили около 23 430, что на 12,4% меньше суммы в 2025 году.

Траты на выпускной в среднем обойдутся в 26 тысяч рублей
Траты на выпускной в среднем обойдутся в 26 тысяч рублей

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Траты на образ выпускника старших классов и торжество в Челябинске за год выросли на 12,4%. Сколько стоит выпускной бал и сборы на него для юноши и девушки в 2025 году — рассказывает URA.RU. Как и в 2024 году, общие траты на торжество для школьников и школьниц почти не отличаются. Девочкам придется потратить на 250 рублей больше, чем их одноклассникам. Из общего — приобретение ленты выпускника. В среднем стоимость составляет 140 рублей, однако можно найти варианты и за 80 рублей при покупке оптом от 25 штук. Основную статью расходов составит платье. Наиболее дешевый вариант обойдется челябинкам в 2800 рублей, однако средняя стоимость по бутикам и магазинам составит около 13 800 рублей. Потолка в тратах на наряд при этом нет, а в салонах вечерних платьев часто встречаются варианты за 25-40 тысяч рублей. Среди обуви за год появилось больше бюджетных предложений. В 2024 году за пару туфель пришлось бы выложить около 3890 рублей, в 2025-2700 рублей. Среди бюджетных вариантов нашлись и черные лодочки на каблуке — 1500 рублей. Прическа и макияж при этом обойдутся в 3500 рублей. Стоимость образа доходит до 5000 рублей у визажистов с сайтов объявлений. За колготы придется выложить еще порядка 300 рублей. Сборы девочки составят 20 450 тысяч рублей. На костюм выпускника придется потратить 13140 рублей. Самым бюджетным оказался вариант за 8 400 рублей, однако цены доходят и до 30 тысяч рублей. За рубашку магазины попросят еще 2650 рублей. Самый дорогой вариант оказался в местном бутике — 5000 рублей. На маркетплейсах также представлены варианты за 1600. Классические мужские туфли обойдутся в 3800 рублей. Как и у девушек, при выборе варианта подешевле придется отдать около 1500 рублей. За галстук-бабочку челябинец заплатит около 471 рубля. Образ Юноши обойдется в 20 200 рублей. Средняя стоимость банкета с напитками составит порядка 5500 рублей в зависимости от места. Притом часть заведений и компаний предлагают мероприятия «под ключ». В таком случае чек на одного ребенка составит от 6000 до 9000 рублей. На оформление зала при расчете на два класса каждому выпускнику придется потратить по 230 рублей. В среднем, с фотозоной и банкетной зоной дизайнеры возьмут около 16 000 рублей. Стоимость ведущего начинается от 12 000 рублей. В среднем, согласно предложениям на сайтах объявлений, челябинские ведущие просят 21 000 рублей или 230 рублей с ребенка. В среднем выпускной для ребят старшей школы обойдется в 26 350 рублей. В 2024 году траты составили около 23 430, что на 12,4% меньше суммы в 2025 году.
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