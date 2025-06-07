Пластический хирург раскрыла стоимость «нового лица» Плющенко

Пластический хирург Гришина: пластика Плющенко стоит миллионы
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений сделал пластику в 42 года
Евгений сделал пластику в 42 года Фото:

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко удивил общественность, заявив о том, что сделал пластическую операцию у хирурга Тимура Хайдарова. 42-летний фигурист сделал несколько операций. Их стоимость в разговоре с URA.RU озвучила пластический хирург и врач-косметолог Натэла Гришина.

«Если брать средние московские цены, то блефаропластика верхних и нижних век — порядка 300 тысяч рублей. Эндоскопический лифтинг лба — 300-500 тысяч рублей. Височный лифтинг — 300-500 тысяч рублей и выше. Средняя треть — примерно 500 тысяч рублей. В общей сложности получается где-то 1,5-2 млн рублей. Шлифовка порядка 30 тысяч рублей и экзосомы — 20», — рассказала эксперт.

Евгений Плющенко пока не стал вдаваться в подробности, зачем он решил лечь под нож хирурга. Но известно, что с Хайдаровым звездная семья дружит давно. У этого оскандалившегося врача в свое время оперировалась и супруга Плющенко — продюсер Яна Рудковская.

По ее словам, она осталась довольна результатом. Поэтому не исключено, что под нож к Хайдарову фигурист лег на условиях бартера или же просто бесплатно.

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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко удивил общественность, заявив о том, что сделал пластическую операцию у хирурга Тимура Хайдарова. 42-летний фигурист сделал несколько операций. Их стоимость в разговоре с URA.RU озвучила пластический хирург и врач-косметолог Натэла Гришина. Евгений Плющенко пока не стал вдаваться в подробности, зачем он решил лечь под нож хирурга. Но известно, что с Хайдаровым звездная семья дружит давно. У этого оскандалившегося врача в свое время оперировалась и супруга Плющенко — продюсер Яна Рудковская. По ее словам, она осталась довольна результатом. Поэтому не исключено, что под нож к Хайдарову фигурист лег на условиях бартера или же просто бесплатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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