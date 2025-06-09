Лавров оценил риски террористической атаки со стороны Украины

Российские власти внимательно отслеживают ситуацию
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Существуют риски нарастания террористической угрозы, исходящей со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
«Риски нарастания террористической угрозы со стороны Украины существуют», — сказал Лавров, передает ТАСС. По словам главы МИД, российские власти внимательно отслеживают ситуацию и готовы принимать все необходимые меры для подавления подобных угроз.
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