В Челябинске быстро растут цены на садовые участки с домиками. Фото

В черте Челябинска дачи подорожали до 5 миллионов рублей за объект

15 июня 2025 в 14:00 Размер текста - 17 +

Сады с домами в хорошем состоянии в черте города подорожали до 5 миллионов рублей за объект Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске садовые участки с домиками в черте города подорожали в среднем на миллион рублей за объект. Особенно это видно по востребованным дачам, расположенным в СНТ «Любитель-1,2,3». Они находятся прямо в черте города и пользуются большим спросом, поделился с URA.RU руководитель АН «Самолет плюс» Вадим Третьяков. «Дачи на северо-западе Челябинска всегда стоили дороже, чем в среднем по городу. При этом они в хорошем состоянии и расположены на территории с развитой инфраструктурой, и пользуются большим спросом. Особенно участки между улицами Братьев Кашириных и проспектом Победы», — отметил Третьяков. При этом если в феврале 2025 года садовые дома с участком площадью четыре сотки в СНТ «Любитель» стоили 3-4 миллиона за объект, то теперь их цена достигла 5 миллионов рублей. Как в свою очередь отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, цена во многом повысилась из-за спроса. Также подорожали сады в Ленинском и Советском районах. Это связано с тем, что людям интересна транспортная доступность. К тому же сейчас пошел спрос не только на дачи для отдыха, но также для посадок и получения урожая с садовых участков. Продается участок в Калининском районе в СНТ «Любитель-1», 6 соток с домом 24 квадратных метра, на участке есть все посадки, транспортная доступность обеспечена, стоимость — 6 миллионов рублей сайт «Авито» Дача в центре северо-запада, расположенная в 5 минутах пешком от остановки Солнечная на улице Братьев Кашириных, стоимость — 5 миллионов рублей сайт «Авито» Садовый участок 7 соток с домом площадью 149 «квадратов» в черте города в СНТ Любитель-2 в Калининском районе продается за 8 900 000 рублей сайт «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске садовые участки с домиками в черте города подорожали в среднем на миллион рублей за объект. Особенно это видно по востребованным дачам, расположенным в СНТ «Любитель-1,2,3». Они находятся прямо в черте города и пользуются большим спросом, поделился с URA.RU руководитель АН «Самолет плюс» Вадим Третьяков. «Дачи на северо-западе Челябинска всегда стоили дороже, чем в среднем по городу. При этом они в хорошем состоянии и расположены на территории с развитой инфраструктурой, и пользуются большим спросом. Особенно участки между улицами Братьев Кашириных и проспектом Победы», — отметил Третьяков. При этом если в феврале 2025 года садовые дома с участком площадью четыре сотки в СНТ «Любитель» стоили 3-4 миллиона за объект, то теперь их цена достигла 5 миллионов рублей. Как в свою очередь отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, цена во многом повысилась из-за спроса. Также подорожали сады в Ленинском и Советском районах. Это связано с тем, что людям интересна транспортная доступность. К тому же сейчас пошел спрос не только на дачи для отдыха, но также для посадок и получения урожая с садовых участков.