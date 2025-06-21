В России снимут продолжение легендарного фильма «Питер FM»

Фильм «Питер FM» получит продолжение — новая лента с рабочим названием «Питер, любовь моя» расскажет о других молодых героях, чья история во многом повторяет путь персонажей первого фильма. Об этом сообщил продюсер картины Игорь Толстунов.
«Новый фильм расскажет историю других молодых героев, которые практически проходят путь персонажей „Питер FM“», — сообщил Игорь Толстунов в интервью журналу «Бюллетень кинопрокатчика». Продюсер уточнил, что персонажи оригинального фильма, которых сыграли актеры Евгений Цыганов, Екатерина Федулова и Ира Рахманова, также появятся в продолжении. Для них подготовили отдельную драматургическую линию, связанную с судьбой главных героев сиквела. По словам Толстунова, эти персонажи не будут ни простыми статистами, ни родителями, но сыграют важную роль в сюжете.
Режиссером проекта выступит Полина Кондратьева («Чистый лист»), сценаристами — Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер. В интервью продюсер отметил, что команда планировала приступить к съемкам уже в 2025 году, однако сроки сдвинулись из-за затянувшихся конкурсов Фонда кино. Теперь старт производства намечен на 2026 год.
Оригинальная картина режиссера Оксаны Бычковой вышла на экраны в 2006 году. В центре сюжета — молодой архитектор и ведущая питерской радиостанции, которых случайно сталкивает судьба. Фильм стал одним из самых заметных российских ромкомов середины нулевых.
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