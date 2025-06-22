22 июня 2025

Появилось видео нападения льва на директора «Тайгана» Зубкова

© Служба новостей «URA.RU»
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Лев повредил Зубкову трахею
Лев повредил Зубкову трахею Фото:

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков пострадал при нападении льва во время кормления животных вечером 22 июня. Об этом сообщает telegram-канал «Вести Крым», опубликовавший видеозапись с места происшествия.

По данным очевидцев, инцидент произошел на территории вольера, где содержится около 20 львов. На записи видно, как один из хищников нападает на Зубкова и сотрудники парка отбивают животное. Представители силовых структур уточнили, что сейчас продолжают работу на месте происшествия, а с утра планируют развести львов по отдельным клеткам для обеспечения безопасности.

В результате нападения директор сафари-парка получил серьезные травмы. По информации издания, лев повредил Зубкову трахею, мужчина потерял много крови. Врач Василий Писковой, работающий в сотрудничестве с парком «Тайган», сообщил, что состояние его директора удалось привести в стабильное состояние. В настоящее время жизни руководителя ничего не угрожает.

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Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков пострадал при нападении льва во время кормления животных вечером 22 июня. Об этом сообщает telegram-канал «Вести Крым», опубликовавший видеозапись с места происшествия. По данным очевидцев, инцидент произошел на территории вольера, где содержится около 20 львов. На записи видно, как один из хищников нападает на Зубкова и сотрудники парка отбивают животное. Представители силовых структур уточнили, что сейчас продолжают работу на месте происшествия, а с утра планируют развести львов по отдельным клеткам для обеспечения безопасности. В результате нападения директор сафари-парка получил серьезные травмы. По информации издания, лев повредил Зубкову трахею, мужчина потерял много крови. Врач Василий Писковой, работающий в сотрудничестве с парком «Тайган», сообщил, что состояние его директора удалось привести в стабильное состояние. В настоящее время жизни руководителя ничего не угрожает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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