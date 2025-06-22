Появилось видео нападения льва на директора «Тайгана» Зубкова

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков пострадал при нападении льва во время кормления животных вечером 22 июня. Об этом сообщает telegram-канал «Вести Крым», опубликовавший видеозапись с места происшествия.
По данным очевидцев, инцидент произошел на территории вольера, где содержится около 20 львов. На записи видно, как один из хищников нападает на Зубкова и сотрудники парка отбивают животное. Представители силовых структур уточнили, что сейчас продолжают работу на месте происшествия, а с утра планируют развести львов по отдельным клеткам для обеспечения безопасности.
В результате нападения директор сафари-парка получил серьезные травмы. По информации издания, лев повредил Зубкову трахею, мужчина потерял много крови. Врач Василий Писковой, работающий в сотрудничестве с парком «Тайган», сообщил, что состояние его директора удалось привести в стабильное состояние. В настоящее время жизни руководителя ничего не угрожает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.