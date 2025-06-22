Стало известно о состоянии пострадавшего директора парка львов «Тайган»

Состояние директора парка «Тайган» в Крыму Олега Зубкова, пострадавшего в результате нападения льва, удалось стабилизировать. Угрозы для его жизни нет. Об этом сообщил ветеринарный врач Василий Писковой, сотрудничающий с парком.
«Дорогие друзья, как многие из нас уже знают, сегодня в парке львов „Тайган“ на Олега Алексеевича напал лев и нанес ему ранения. Сейчас Олег Алексеевич находится в больнице, врачи стабилизировали его состояние, и ему ничего не угрожает», — написал знакомый с ситуацией Писковой в telegram-канале. Он отметил, что в медицинском учреждении вместе с Зубковым сейчас присутствуют его родственники и близкие.
Лев напал Зубкова 22 июня в тот момент, когда директор кормил животных. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. У мужчины серьезная травма головы и шеи, а также повреждено легкое, написал Shot.
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