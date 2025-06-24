Трамп слил личную переписку с генсеком НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в интернете личное сообщение, якобы полученное от генерального секретаря НАТО Марка Рютте посредством мессенджера, интерфейс которого схож с Signal. Глава Белого дома выложил скриншот сообщения в социальной сети Truth Social.
«Сегодня вечером в Гааге вас ждет еще один большой успех. Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5% [ВВП на расходы на оборону]! Дональд, ты привел нас к очень, очень важному моменту для Америки, Европы и всего мира. Ты добьешься того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за последние десятилетия. Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа», — написал генсек альянса. Скриншот этого сообщения Трамп выложил в соцсеть Truth Social. Кроме того, он выразил одобрение действиям Трампа, направленным на разрешение конфликта с Ираном.
Ранее стало известно, что Рютте назвал прошедшие в Стамбуле переговоры по урегулированию ситуации на Украине «несерьезными». Такое заявление он сделал в ходе Публичного форума альянса, который состоялся перед саммитом в Гааге. Кроме того, Рютте обратился к государствам-членам НАТО с призывом увеличить инвестиции в наращивание производства вооружений на территории Украины, пишет «Царьград».
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