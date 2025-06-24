Трамп слил личную переписку с генсеком НАТО

Трамп разместил в Truth Social скриншот личного сообщения с генсеком НАТО Рютте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп опубликовал скриншот сообщения, который, возможно, принадлежит генсеку НАТО Рютте
Трамп опубликовал скриншот сообщения, который, возможно, принадлежит генсеку НАТО Рютте Фото:

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в интернете личное сообщение, якобы полученное от генерального секретаря НАТО Марка Рютте посредством мессенджера, интерфейс которого схож с Signal. Глава Белого дома выложил скриншот сообщения в социальной сети Truth Social.

«Сегодня вечером в Гааге вас ждет еще один большой успех. Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5% [ВВП на расходы на оборону]! Дональд, ты привел нас к очень, очень важному моменту для Америки, Европы и всего мира. Ты добьешься того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за последние десятилетия. Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа», — написал генсек альянса. Скриншот этого сообщения Трамп выложил в соцсеть Truth Social. Кроме того, он выразил одобрение действиям Трампа, направленным на разрешение конфликта с Ираном.

Ранее стало известно, что Рютте назвал прошедшие в Стамбуле переговоры по урегулированию ситуации на Украине «несерьезными». Такое заявление он сделал в ходе Публичного форума альянса, который состоялся перед саммитом в Гааге. Кроме того, Рютте обратился к государствам-членам НАТО с призывом увеличить инвестиции в наращивание производства вооружений на территории Украины, пишет «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в интернете личное сообщение, якобы полученное от генерального секретаря НАТО Марка Рютте посредством мессенджера, интерфейс которого схож с Signal. Глава Белого дома выложил скриншот сообщения в социальной сети Truth Social. «Сегодня вечером в Гааге вас ждет еще один большой успех. Это было нелегко, но мы добились того, что все они подписались под 5% [ВВП на расходы на оборону]! Дональд, ты привел нас к очень, очень важному моменту для Америки, Европы и всего мира. Ты добьешься того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за последние десятилетия. Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа», — написал генсек альянса. Скриншот этого сообщения Трамп выложил в соцсеть Truth Social. Кроме того, он выразил одобрение действиям Трампа, направленным на разрешение конфликта с Ираном. Ранее стало известно, что Рютте назвал прошедшие в Стамбуле переговоры по урегулированию ситуации на Украине «несерьезными». Такое заявление он сделал в ходе Публичного форума альянса, который состоялся перед саммитом в Гааге. Кроме того, Рютте обратился к государствам-членам НАТО с призывом увеличить инвестиции в наращивание производства вооружений на территории Украины, пишет «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...