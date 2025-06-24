В Венгрии рассказали, как НАТО избежало столкновения с Россией

Сийярто: НАТО удалось избежать прямого столкновения с Россией из-за Украины
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Украина вне НАТО предотвращает конфликт с Россией, сказал Сийярто
Украина вне НАТО предотвращает конфликт с Россией, сказал Сийярто Фото:

Прямое противостояние с Россией было предотвращено, поскольку вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается в настоящее время Североатлантическим альянсом. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях.

«Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Здравый смысл взял верх», — написал Сийярто в соцсети X.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО, проходившего в Гааге, выступил с призывом к государствам-членам альянса и Евросоюза повысить уровень оборонных расходов до 5% от ВВП, отметив при этом существующие и возможные угрозы безопасности. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что предложение Зеленского будет вынесено на обсуждение странами-участницами альянса, передает «Царьград».

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Прямое противостояние с Россией было предотвращено, поскольку вопрос о вступлении Украины в НАТО не рассматривается в настоящее время Североатлантическим альянсом. Об этом рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсетях. «Поскольку вопрос о членстве Украины в НАТО снят с повестки дня, прямой конфронтации с Россией удалось избежать. Здравый смысл взял верх», — написал Сийярто в соцсети X. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО, проходившего в Гааге, выступил с призывом к государствам-членам альянса и Евросоюза повысить уровень оборонных расходов до 5% от ВВП, отметив при этом существующие и возможные угрозы безопасности. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что предложение Зеленского будет вынесено на обсуждение странами-участницами альянса, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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