Челябинский депутат Ботов поддержал введение устного экзамена для мигрантов

Депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов назвал важным шагом планы введения устной части в экзаменах по русскому языку для мигрантов. Он отметил, что инициатива дополняет и другие изменения миграционного законодательства, включая обязательное тестирование детей мигрантов для зачисления в школы. Как отметил Ботов URA.RU, новые меры должны сочетать строгость требований с практической реализуемостью.
«Введение устного тестирования — логичное продолжение курса на усиление контроля за миграцией. Однако важно избежать избыточной бюрократизации и предусмотреть поддержку для тех, кто действительно стремится интегрироваться в российское общество. Особое внимание нужно уделить подготовке специалистов для проведения таких экзаменов», — заявил Ботов.
Ранее URA.RU сообщало, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев анонсировал введение устной части экзаменов для мигрантов с 2026 года. По его словам, рабочая группа уже приступила к разработке новой системы тестирования. Музаев подчеркнул, что ведомство стремится сделать процедуру максимально эффективной, однако предстоит решить ряд организационных вопросов, включая подготовку кадров и разработку критериев оценки. Окончательное решение будет принято после обсуждения с правительственной комиссией и комиссией при Госдуме.
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