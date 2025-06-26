Суд арестовал мужчину, напавшего на двухлетнего ребенка в Шереметьево

Химкинский суд Московской области заключил под стражу 31-летнего мужчину, обвиняемого в покушении на убийство двухлетнего ребенка в аэропорту Шереметьево. Суд назначил арест сроком на два месяца.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Владимиру Витикову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — передает корреспондент ТАСС. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство малолетнего. Он будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу для установления вменяемости. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области.
Витиков является гражданином Белоруссии. Известно, что ранее он состоял на учете у психиатра с предварительным диагнозом шизофрения и имел проблемы с наркотиками. На момент инцидента мужчина находился под воздействием запрещенных веществ, что подтвердили в МВД. На суде Витиков вел себя неадекватно, отвечал невнятно и демонстрировал признаки расстройства. Обвиняемый не осознает своей вины и не выражает раскаяния, однако пожелал пострадавшему мальчику выздоровления.
Напомним, 23 июня в зоне ожидания багажа аэропорта Шереметьево Витиков внезапно напал на двухлетнего мальчика, схватил его и с силой бросил на пол. Очевидцы происшествия вмешались и остановили нападавшего, после чего ребенка экстренно госпитализировали с многочисленными травмами. В результате нападения мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом черепа. Сейчас ребенок находится в коме, его состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.
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