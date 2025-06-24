Мужчина швырнул ребенка об пол в Шереметьево, малыш в коме

В московском аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии напал на двухлетнего ребенка, швырнув его об пол. Малыш находится в коме, а на злоумышленника возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
«Мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол», — передает в telegram-канале СК РФ по региону. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство и скоро его доставят на допрос.
По данным telegram-канала Shot, вечером 23 июня 31-летний Владимир В. ожидал в Шереметьево свой багаж. Однако, по неустановленным причинам, спустя время он внезапно напал на находившегося рядом двухлетнего мальчика. Злоумышленник поднял ребенка и с силой бросил его на пол, в результате чего малыш потерял сознание. Впоследствии врачи диагностировали у ребенка кому первой степени, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Сам мужчина после нападения надел солнцезащитные очки и лег на пол. Его задержали на месте происшествия, ему грозит 15 лет колонии. Предварительно, во время нападения злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.
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