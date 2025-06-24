Мужчина швырнул ребенка головой об пол в Шереметьево: все подробности к этому часу

В аэропорту Шереметьево 31-летний гражданин Белоруссии Владимир В. напал на двухлетнего ребенка. Малыш потерял сознание, он находится в больнице с многочисленными травмами. Нападавший в тот момент был под наркотиками. Что еще известно о происшествии и какое наказание грозит мужчине — в материале URA.RU.
Данные об инциденте к этому часу
По данным следователей, 23 июня в зоне ожидания багажа в Шереметьево Владимир внезапно схватил двухлетнего ребенка и с силой бросил его на пол. В произошедшее вмешались очевидцы, остановив мужчину, а мальчика доставили в больницу. Владимир же после нападения, надел солнцезащитные очки и сел на пол.
В момент инцидента он находился под воздействием наркотических веществ, заявили в МВД. По словам свидетелей, злоумышленник вел себя странно — движение были резкие, а взгляд пустой. Также во время задержания сотрудниками службы безопасности аэропорта Владимир не сопротивлялся, однако у него был растерянный вид, пишут СМИ.
В СК по факту инцидента возбуждено уголовное дело. Мужчине вменяется статья о покушении на убийство малолетнего. Его уже допросили. Предварительно, злоумышленнику может грозить до 15 лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают мотивы произошедшего.
В каком состоянии находится малыш
Двухлетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. По данным Shot, он находится в реанимации. Отец пострадавшего сообщил, что злоумышленник не попытался объяснить свои действия и не произнес ни слова во время инцидента.
Однако, есть и другие данные о здоровье малыша. Как сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области для ТАСС, его состояние оценивается как тяжелое, но при этом стабильное. Кроме того, омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова уточнила, что ребенка ввели в медикаментозный сон, у него перелом черепа.
По данным telegram-каналов, семья малыша прибыла в Москву из Афганистана. Мальчик был в Шереметьево вместе с отцом, матерью и братом — все они граждане России.
Что известно о нападавшем
Владимиру В. является гражданином Белоруссии, но последние годы он жил за границей. По данным следствия, мужчина прилетел в Москву из Египта, далее он планировал вылететь в Минск. Правоохранители связались с родственниками злоумышленника, они утверждали, что тот никогда не проявлял агрессии и работает в строительной сфере.
Однако в аэропорту Владимир вел себя странно еще до инцидента. По словам сотрудников воздушной гавани, мужчина нервно ходил по залу. Однако никто не придал этому значения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Владимир несколько минут наблюдал за семьей с ребенка, на которого впоследствии напал, пишет портал Avia.pro.
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