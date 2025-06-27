МО РФ: над Брянской и Курской областями уничтожены шесть беспилотников ВСУ

Сегодня утром российские системы противовоздушной обороны (ПВО) Российской Федерации успешно отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего было уничтожено шесть дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«С 08.00 мск до 09.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщает ведомство в официальном telegram-канале. По их информации, пять беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, еще один — над Курской областью.
Ранее, 25 июня, российские системы ПВО уже отражали массированную атаку украинских беспилотников: тогда было уничтожено 18 дронов в различных регионах, включая Воронежскую, Ульяновскую, Пензенскую, Курскую, Белгородскую и Саратовскую области. Министерство обороны России регулярно сообщает об увеличении числа попыток атак со стороны Украины с применением беспилотных летательных аппаратов.
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