Украина запустила почти 20 дронов на российские регионы

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских дронов. О массированной атаке украинских беспилотников на ряд российских регионов сообщило Министерство обороны России.
«В период с 13:00 мск до 16:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Минобороны. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
Наиболее интенсивной атака оказалась в Воронежской области — здесь было сбито семь беспилотников. В Ульяновской области российские военные сбили пять дронов, в Пензенской и Курской областях — по два. По одному беспилотнику удалось уничтожить в Белгородской и Саратовской областях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.