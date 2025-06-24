Украина запустила почти 20 дронов на российские регионы

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Наиболее интенсивной атака оказалась в Воронежской области
Наиболее интенсивной атака оказалась в Воронежской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских дронов. О массированной атаке украинских беспилотников на ряд российских регионов сообщило Министерство обороны России.

«В период с 13:00 мск до 16:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Минобороны. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

Наиболее интенсивной атака оказалась в Воронежской области — здесь было сбито семь беспилотников. В Ульяновской области российские военные сбили пять дронов, в Пензенской и Курской областях — по два. По одному беспилотнику удалось уничтожить в Белгородской и Саратовской областях.

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских дронов. О массированной атаке украинских беспилотников на ряд российских регионов сообщило Министерство обороны России. «В период с 13:00 мск до 16:05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — пишет Минобороны. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Наиболее интенсивной атака оказалась в Воронежской области — здесь было сбито семь беспилотников. В Ульяновской области российские военные сбили пять дронов, в Пензенской и Курской областях — по два. По одному беспилотнику удалось уничтожить в Белгородской и Саратовской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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