Пенсионерам объяснили, какие льготы им точно положены по закону

Российские пенсионеры имеют возможность пользоваться различными льготами, действующими как на федеральном, так и на региональном уровнях. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
«К федеральным относятся налоговые льготы. В частности, на имущество. Пенсионерам предоставляется налоговая льгота на одну квартиру или комнату, один жилой дом, одно помещение, одно хозяйственное строение или сооружение, один гараж или машиноместо. Также предусмотрена льгота по земельному налогу — вычет на 6 соток», — пишет агентство «Прайм» со ссылкой на слова Мирзабалаевой.
В отдельных регионах Российской Федерации предусмотрено предоставление компенсации пенсионерам за оплату взносов на капитальный ремонт. Одиноко проживающие пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на возмещение 50% расходов по данной статье. После достижения 80 лет компенсация для одиноких пенсионеров составляет 100% оплаченных взносов. Кроме того, граждане пенсионного возраста, проживающие в семье, состоящей исключительно из неработающих пенсионеров и (или) неработающих инвалидов I и II групп, также могут рассчитывать на компенсацию: с 70 лет — в размере 50%, а с 80 лет — в полном объеме.
Мирзабалаева также отметила, что региональные власти имеют право вводить различные скидки на пользование общественным транспортом. Размер предоставляемых льгот варьируется от 20 до 100 процентов. При этом жителям Крайнего Севера компенсируют расходы на оплату стоимости проезда по территории страны к месту отдыха и обратно один раз в два года.
Как ранее писало URA.RU, с июля увеличенный размер пенсии начнут получать граждане России, достигшие 80 лет, а также лица, которым впервые присвоена первая группа инвалидности. Помимо этого на повышение размера выплат смогут рассчитывать пенсионеры, на обеспечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий увеличение выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности для некоторых медиков, которые работали в учреждениях здравоохранения в сельской местности, пишет RT.
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