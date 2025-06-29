29 июня 2025

Пермский рыбак поймал гигантского судака в реке Чусовой. Фото

Пермяк поймал судака весом больше 7 килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбу он поймал в Чусовой
Рыбу он поймал в Чусовой Фото:

Пермяк стал обладателем впечатляющего улова — в реке Чусовой ему удалось вытащить судака весом более 7 килограммов. Фото трофея быстро разошлось по местным пабликам, вызвав восхищение у любителей рыбалки.

«Пермяк выловил в Чусовой огромного судака! Длина 92 сантиметров, вес 7335 граммов», — фотографию трофея опубликовал telegram-канал «Подслушано Пермь».

Пользователи соцсетей активно обсуждают удачу рыбака: многие отмечают, что поймать судака таких размеров — большая редкость. Некоторые шутят, что теперь герою дня обеспечено звание местной знаменитости среди любителей рыбалки.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк поймал леща весом больше трех килограммов. Мужчина рыбачил на Каме с 5:00 до 16:00.

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Пермяк стал обладателем впечатляющего улова — в реке Чусовой ему удалось вытащить судака весом более 7 килограммов. Фото трофея быстро разошлось по местным пабликам, вызвав восхищение у любителей рыбалки. «Пермяк выловил в Чусовой огромного судака! Длина 92 сантиметров, вес 7335 граммов», — фотографию трофея опубликовал telegram-канал «Подслушано Пермь». Пользователи соцсетей активно обсуждают удачу рыбака: многие отмечают, что поймать судака таких размеров — большая редкость. Некоторые шутят, что теперь герою дня обеспечено звание местной знаменитости среди любителей рыбалки. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк поймал леща весом больше трех килограммов. Мужчина рыбачил на Каме с 5:00 до 16:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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