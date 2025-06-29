Пермяк стал обладателем впечатляющего улова — в реке Чусовой ему удалось вытащить судака весом более 7 килограммов. Фото трофея быстро разошлось по местным пабликам, вызвав восхищение у любителей рыбалки.
«Пермяк выловил в Чусовой огромного судака! Длина 92 сантиметров, вес 7335 граммов», — фотографию трофея опубликовал telegram-канал «Подслушано Пермь».
Пользователи соцсетей активно обсуждают удачу рыбака: многие отмечают, что поймать судака таких размеров — большая редкость. Некоторые шутят, что теперь герою дня обеспечено звание местной знаменитости среди любителей рыбалки.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк поймал леща весом больше трех килограммов. Мужчина рыбачил на Каме с 5:00 до 16:00.
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