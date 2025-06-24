Пермяк похвастался гигантским лещом. Фото

Пермяк поймал леща весом больше трех килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбу он поймал в Каме
Рыбу он поймал в Каме Фото:

Пермяк поймал леща весом больше трех килограммов. Мужчина рыбачил на Каме с 5:00 до 16:00. За такое долгое ожидание он был вознагражден крупным уловом.

«Кама 23 июня 2025. Поймал рыбу весом 3,180 кг», — сказано в посте сообщества «Рыбалка 59 RUS» в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее пермский рыбак рассказал URA.RU, где можно рыбачить во время снятия нерестового запрета. По словам Рафаэля Рахматуллина, чтобы поймать хариуса вовсе необязательно уезжать на север региона, достаточно найти подходящую реку.

Солидный улов пришлось ждать с 5 утра до 16:00
Солидный улов пришлось ждать с 5 утра до 16:00
Фото:

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Пермяк поймал леща весом больше трех килограммов. Мужчина рыбачил на Каме с 5:00 до 16:00. За такое долгое ожидание он был вознагражден крупным уловом. «Кама 23 июня 2025. Поймал рыбу весом 3,180 кг », — сказано в посте сообщества  «Рыбалка 59 RUS» в соцсети «ВКонтакте».  Ранее пермский рыбак рассказал URA.RU, где можно рыбачить во время снятия нерестового запрета. По словам Рафаэля Рахматуллина, чтобы поймать хариуса вовсе необязательно уезжать на север региона, достаточно найти подходящую реку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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