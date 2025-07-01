Челябинское высшее танковое командное училище попало в число военных учебных заведений России, которое могут возродить уже в 2026 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
«Больше всего учебных заведений могут начать свою работу в 2026 году — сразу три. Согласно предварительному плану это Челябинское высшее танковое командное училище, Ульяновское высшее военное авиационное училище летчиков и Новочеркасское высшее военное командное училище связи», — пишут «Известия».
Всего в Министерстве обороны РФ до 2034 года намерены 15 новых вузов. В них подготовят недостающие кадры для Вооруженных сил РФ, отмечают эксперты.
Челябинское высшее танковое командное училище было расформировано 22 мая 2007 года. В 2015 году на месте учебного заведения по Свердловскому проспекту почти в центре Челябинска превратилось в руины. Пройти через КПП мог любой желающий, а внутри самого пункта не было ни мебели, ни дверей.
Спустя три года — в 2018 году — бывшие казармы выставили на продажу. Каждый из 18-ти разрушенных объектов оценили в один символический рубль. Начальная стоимость земли под казармами составляла 168,8 млн рублей. Именно она и представляла ценность. В 2019 году там все снесли и построили большой жилой комплекс.
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