В матче Юношеской футбольной лиги-1 (для игроков не старше 18 лет) между московскими командами «Локомотив» и ЦСКА 5 июля произошла массовая драка — в ней участвовали как сами спортсмены, так и представители тренерских штабов обеих команд. В результате с поля удалили нескольких футболистов, сообщили журналисты.
«После финального свистка состоялась потасовка с участием более чем 40 человек, включая находившихся на поле игроков, запасных и членов тренерского штаба», — передает РИА «Новости. Спорт».
В итоге, арбитр удалил с поля троих игроков «Локомотива» — Кирилла Комарова, Михаила Вишнякова и Александра Беспалова. В ЦСКА красные карточки получили Тамерлан Шанхоев, Мхитар Давидян, Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и Сослан Бетеев.
Встреча 13-го тура, проходившая на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве, завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. На данный момент ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице ЮФЛ-1 (32 очка), а «Локомотив» идет третьим (31 очко).
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