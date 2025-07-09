Баскетбол и Ближний Восток: кто такой Михаил Богданов, которого Путин снял с должности замглавы МИДа

После 12 лет работы на посту спецпредставителя президента по странам Ближнего Востока и Африки и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий приказ подписал мрезидент России Владимир Путин 9 июля. Подробнее о дипломате с 50-летним стажем, бывшем баскетболисте и авторе книги о международных отношениях — в материале URA.RU.
Образование и ранняя карьера
Родившийся 2 марта 1952 года в Москве Богданов совмещал учебу в МГИМО с профессиональным спортом — был капитаном институтской баскетбольной команды и играл за «Локомотив». В 1974 году, получив диплом, он начал дипломатическую карьеру.
Заграничные назначения и управленческий опыт (1974–2005)
С 1974 по 1977 год Богданов работал в посольстве СССР в Народно-Демократической Республике Йемен. В 1977-1980 годах служил в Ливане. Дважды командировался в Сирию — в 1983-1989 и 1991-1994 годах.
В 1989-1991 годах возглавлял отдел Ближнего Востока и Северной Африки МИД СССР. С 1994 по 1997 год занимал должность заместителя директора этого департамента. В 1997-2002 годах был послом России в Израиле. В 2002-2005 годах руководил Департаментом Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.
Посол в Египте и представительство в Лиге арабских государств (2005–2011)
С 2005 по 2011 год Богданов занимал пост посла России в Египте и представителя при Лиге арабских государств. В 2001 году получил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.
Руководящая дипломатическая деятельность (с 2011 года)
12 июня 2011 года Богданов назначен заместителем министра иностранных дел РФ. 23 января 2012 года стал специальным представителем президента по Ближнему Востоку. 31 октября 2014 года его полномочия расширены на страны Африки. В январе текущего года президент Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителя главы МИД до 2 марта 2026 года.
Награды, степени и общественная деятельность
Кандидат исторических наук. Защитил диссертацию по теме «Трансформация отношений между Россией и Египтом (в 1991-2011 годах)».
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Почета, Дружбы и Александра Невского. Имеет церковные награды от Русской и зарубежных православных церквей. Является Почетным работником дипломатической службы РФ.
Личные данные и языковые навыки
Владеет арабским и английским языками. Женат, есть сын.
Научные и публичные работы
Автор книги «Москва — Каир: падения и взлеты сотрудничества». Она издана в 2017 году.
Причины отставки
Богданов завершил свою деятельность в должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам Ближнего Востока и государств Африки в связи с выходом на пенсию. В марте ему исполнилось 73 года.
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