Зам Лаврова раскрыл, что стало причиной ухода с должности

Михаил Богданов завершает свою деятельность в должности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам Ближнего Востока и государств Африки в связи с выходом на пенсию. Об этом он рассказал сам.
«Уже пора. Возраст, пенсия», — сказал Богданов, объяснив причины своего освобождения от занимаемой должности. Его слова передает газета «Известия».
Ранее президент России Владимир Путин своим указом освободил Богданова от должности спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки. Дипломат исполнял обязанности специального представителя президента с октября 2014 года и занимал должность заместителя министра иностранных дел с июня 2011 года. В январе текущего года президент Владимир Путин продлил срок государственной службы заместителя главы МИД до 2 марта 2026 года. В марте Богданову исполнилось 73 года.
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