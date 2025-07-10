Челябинцы чаще других марок продают автомобили Lada

В список из шести самых продаваемых во втором квартале автомарок вошли четыре автомобиля производителя «АвтоВАЗ». Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Авто», хотя доля Lada в покупках стала самой высокой, иностранные бренды сохранили сильные позиции.
«Чаще всего на платформе продавали новые автомобили марок Lada (37,9%), Chery (14,7%), Geely (7,1%), HAVAL и Changan. При этом больше всего объявлений о продаже пришлось на модели Lada Granta (17,2%), Chery Tiggo 7 Pro Max (5,9%), Vesta (4%), Granta Cross и Niva Legend», — пояснили URA.RU на «Авито Авто».
Во втором квартале при годовом сравнении интерес к новым авто вырос на 5,3%. Руководитель продаж направления «Новые авто» Артем Хомутинников заметил, что выход новых и обновленных моделей стал больше интересовать автомобилистов. В качестве примера повышенного внимания собеседник URA.RU привел интерес, проявленный челябинцами к модели Chery Tiggo 4 с атмосферным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Машина появилась в 2025 году.
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