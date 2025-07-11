11 июля 2025

Метали коровьи лепешки и гоняли на тачках: в Прикамье прошел фестиваль «Веселый коровяк». Фото, видео

В Пермском крае прошел 15-й фестиваль «Веселый коровяк»
© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Крылово Пермского края прошел юбилейный фестиваль по метанию коровьих лепешек
В селе Крылово Пермского края прошел юбилейный фестиваль по метанию коровьих лепешек Фото:

В селе Крылово Пермского края 12 июля прошел юбилейный, 15-й по счету, фестиваль «Веселый коровяк», ставший одним из самых необычных событий региона. Сотни жителей и гостей приняли участие в забегах на шестиметровых лыжах и тачках. Кульминацией стал чемпионат по метанию высушенного навоза, который традиционно собирает большое количество участников и зрителей. 

«Все мероприятие было выдержано в сельской тематике. На открытии выступили местные коллективы: девушки станцевали с граблями, крыловские бабушки исполнили несколько песен. Позже начались веселые старты. Люди катались наперегонки на деревянных самокатах и тачках», — рассказал читатель URA.RU, который стал участником праздника. Собеседник агентства отметил, что на фестиваль в этом году приехало большое количество людей. «Туристов было безумное количество, улицы села были заполнены машинами. Многие приехали не только из Перми, но и Екатеринбурга. Была даже семья из Италии», — отметил он.

Фестиваль «Веселый коровяк» проводится в селе Крылово с 2008 года. Ежегодно в село приезжают со всей России, чтобы поучаствовать в единственном в стране состязании по метанию коровьих лепешек.

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В селе Крылово Пермского края 12 июля прошел юбилейный, 15-й по счету, фестиваль «Веселый коровяк», ставший одним из самых необычных событий региона. Сотни жителей и гостей приняли участие в забегах на шестиметровых лыжах и тачках. Кульминацией стал чемпионат по метанию высушенного навоза, который традиционно собирает большое количество участников и зрителей.  «Все мероприятие было выдержано в сельской тематике. На открытии выступили местные коллективы: девушки станцевали с граблями, крыловские бабушки исполнили несколько песен. Позже начались веселые старты. Люди катались наперегонки на деревянных самокатах и тачках», — рассказал читатель URA.RU, который стал участником праздника. Собеседник агентства отметил, что на фестиваль в этом году приехало большое количество людей. «Туристов было безумное количество, улицы села были заполнены машинами. Многие приехали не только из Перми, но и Екатеринбурга. Была даже семья из Италии», — отметил он. Фестиваль «Веселый коровяк» проводится в селе Крылово с 2008 года. Ежегодно в село приезжают со всей России, чтобы поучаствовать в единственном в стране состязании по метанию коровьих лепешек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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