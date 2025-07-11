В селе Крылово Пермского края 12 июля прошел юбилейный, 15-й по счету, фестиваль «Веселый коровяк», ставший одним из самых необычных событий региона. Сотни жителей и гостей приняли участие в забегах на шестиметровых лыжах и тачках. Кульминацией стал чемпионат по метанию высушенного навоза, который традиционно собирает большое количество участников и зрителей.
«Все мероприятие было выдержано в сельской тематике. На открытии выступили местные коллективы: девушки станцевали с граблями, крыловские бабушки исполнили несколько песен. Позже начались веселые старты. Люди катались наперегонки на деревянных самокатах и тачках», — рассказал читатель URA.RU, который стал участником праздника. Собеседник агентства отметил, что на фестиваль в этом году приехало большое количество людей. «Туристов было безумное количество, улицы села были заполнены машинами. Многие приехали не только из Перми, но и Екатеринбурга. Была даже семья из Италии», — отметил он.
Фестиваль «Веселый коровяк» проводится в селе Крылово с 2008 года. Ежегодно в село приезжают со всей России, чтобы поучаствовать в единственном в стране состязании по метанию коровьих лепешек.
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