29 июня 2022

Пермяков приглашают кидаться фекалиями для съемок фильма

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Веселый коровяк в деревне Крылово, Пермь, говно, состязание, метание диска, коровяк
Сняться в фильме и метнуть лепешку может любой желающий Фото:

В деревне Сасыково Пермского края 2 июля во время реконструкции знаменитого фестиваля «Веселый Коровяк», пройдут съемки массовой сцены фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2». Организаторы приглашают всех желающих принять участие в этом мероприятии.

«Мы станем первыми, кто покажет на большом экране этот народный праздник! „Коровяк“ — это уникальное, доброе, красочное событие, которое с восторгом воспринимается детьми. Мы создадим атмосферу веселья на съемочной площадке, чтобы донести до зрителя настроение простого народного юмора», — сообщил режиссер картины Антон Богданов. Его слова передает портал 59.ру.

По сюжету, герой картины Иван Семенов отправляется на каникулы и путешествует по Пермскому краю. В этой поездке он с друзьями примет участие в соревнованиях по метанию коровьих лепешек. Сцена обещает быть самой массовой — в ней примут участие более 150 артистов, включая сборную Пермского края по КВН. Съемки будут длиться три дня.

Фестиваль «Веселый коровяк» — традиционный пермский чемпионат, который проводится с 2008 года в селе Крылово. Это соревнования по метанию засохших коровьих лепешек. Их местные жители готовят заранее и высушивают особым образом.

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В деревне Сасыково Пермского края 2 июля во время реконструкции знаменитого фестиваля «Веселый Коровяк», пройдут съемки массовой сцены фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2». Организаторы приглашают всех желающих принять участие в этом мероприятии. «Мы станем первыми, кто покажет на большом экране этот народный праздник! „Коровяк“ — это уникальное, доброе, красочное событие, которое с восторгом воспринимается детьми. Мы создадим атмосферу веселья на съемочной площадке, чтобы донести до зрителя настроение простого народного юмора», — сообщил режиссер картины Антон Богданов. Его слова передает портал 59.ру. По сюжету, герой картины Иван Семенов отправляется на каникулы и путешествует по Пермскому краю. В этой поездке он с друзьями примет участие в соревнованиях по метанию коровьих лепешек. Сцена обещает быть самой массовой — в ней примут участие более 150 артистов, включая сборную Пермского края по КВН. Съемки будут длиться три дня. Фестиваль «Веселый коровяк» — традиционный пермский чемпионат, который проводится с 2008 года в селе Крылово. Это соревнования по метанию засохших коровьих лепешек. Их местные жители готовят заранее и высушивают особым образом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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