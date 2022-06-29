Пермяков приглашают кидаться фекалиями для съемок фильма

30 июня 2022 в 12:50 Размер текста - 17 +

Сняться в фильме и метнуть лепешку может любой желающий Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В деревне Сасыково Пермского края 2 июля во время реконструкции знаменитого фестиваля «Веселый Коровяк», пройдут съемки массовой сцены фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2». Организаторы приглашают всех желающих принять участие в этом мероприятии. «Мы станем первыми, кто покажет на большом экране этот народный праздник! „Коровяк“ — это уникальное, доброе, красочное событие, которое с восторгом воспринимается детьми. Мы создадим атмосферу веселья на съемочной площадке, чтобы донести до зрителя настроение простого народного юмора», — сообщил режиссер картины Антон Богданов. Его слова передает портал 59.ру. По сюжету, герой картины Иван Семенов отправляется на каникулы и путешествует по Пермскому краю. В этой поездке он с друзьями примет участие в соревнованиях по метанию коровьих лепешек. Сцена обещает быть самой массовой — в ней примут участие более 150 артистов, включая сборную Пермского края по КВН. Съемки будут длиться три дня. Фестиваль «Веселый коровяк» — традиционный пермский чемпионат, который проводится с 2008 года в селе Крылово. Это соревнования по метанию засохших коровьих лепешек. Их местные жители готовят заранее и высушивают особым образом. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В деревне Сасыково Пермского края 2 июля во время реконструкции знаменитого фестиваля «Веселый Коровяк», пройдут съемки массовой сцены фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова 2». Организаторы приглашают всех желающих принять участие в этом мероприятии. «Мы станем первыми, кто покажет на большом экране этот народный праздник! „Коровяк“ — это уникальное, доброе, красочное событие, которое с восторгом воспринимается детьми. Мы создадим атмосферу веселья на съемочной площадке, чтобы донести до зрителя настроение простого народного юмора», — сообщил режиссер картины Антон Богданов. Его слова передает портал 59.ру. По сюжету, герой картины Иван Семенов отправляется на каникулы и путешествует по Пермскому краю. В этой поездке он с друзьями примет участие в соревнованиях по метанию коровьих лепешек. Сцена обещает быть самой массовой — в ней примут участие более 150 артистов, включая сборную Пермского края по КВН. Съемки будут длиться три дня. Фестиваль «Веселый коровяк» — традиционный пермский чемпионат, который проводится с 2008 года в селе Крылово. Это соревнования по метанию засохших коровьих лепешек. Их местные жители готовят заранее и высушивают особым образом.