16 июля 2025

Взяв в два раза меньше ипотеки, челябинцы построили больше жилья

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы обратились к индивидуальному строительству после взлетевших цен на «первичку»
Челябинцы обратились к индивидуальному строительству после взлетевших цен на «первичку» Фото:

Жители Челябинской области за пять месяцев с начала года взяли в два раза меньше ипотеки, но построили за полгода на 16% больше индивидуального жилья. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, количество ипотечных сделок упало на 70%.

«За первое полугодие 2025 года южноуральцы построили 855 тысяч кв метров индивидуального жилья. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года», — заявили URA.RU в Банке России.

На индивидуальное строительство пришлось 80% от общего объема ввода жилья региона. Для возведения домов челябинцы потратили 3,2 млрд рублей ипотечных ссуд — сумма обвалилась до этого уровня после завершения массовой льготной ипотеки и ужесточения выдачи по другим госпрограммам.

Перетекание ресурсов в индивидуальное строительство год назад произошло после взлетевших цен на первичном рынке многоквартирных домов. Поддержку тренду оказала программа газификации сельской местности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области за пять месяцев с начала года взяли в два раза меньше ипотеки, но построили за полгода на 16% больше индивидуального жилья. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, количество ипотечных сделок упало на 70%. «За первое полугодие 2025 года южноуральцы построили 855 тысяч кв метров индивидуального жилья. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года», — заявили URA.RU в Банке России. На индивидуальное строительство пришлось 80% от общего объема ввода жилья региона. Для возведения домов челябинцы потратили 3,2 млрд рублей ипотечных ссуд — сумма обвалилась до этого уровня после завершения массовой льготной ипотеки и ужесточения выдачи по другим госпрограммам. Перетекание ресурсов в индивидуальное строительство год назад произошло после взлетевших цен на первичном рынке многоквартирных домов. Поддержку тренду оказала программа газификации сельской местности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...