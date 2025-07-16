Взяв в два раза меньше ипотеки, челябинцы построили больше жилья

Жители Челябинской области за пять месяцев с начала года взяли в два раза меньше ипотеки, но построили за полгода на 16% больше индивидуального жилья. Как URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского отделения Банка России, количество ипотечных сделок упало на 70%.
«За первое полугодие 2025 года южноуральцы построили 855 тысяч кв метров индивидуального жилья. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года», — заявили URA.RU в Банке России.
На индивидуальное строительство пришлось 80% от общего объема ввода жилья региона. Для возведения домов челябинцы потратили 3,2 млрд рублей ипотечных ссуд — сумма обвалилась до этого уровня после завершения массовой льготной ипотеки и ужесточения выдачи по другим госпрограммам.
Перетекание ресурсов в индивидуальное строительство год назад произошло после взлетевших цен на первичном рынке многоквартирных домов. Поддержку тренду оказала программа газификации сельской местности.
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