Украина получит от России в общей сложности 3000 тел погибших

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Первую тысячу тел ВСУ Украина получила 17 июля
Первую тысячу тел ВСУ Украина получила 17 июля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В общей сложности Киеву будут переданы тела трех тысяч бойцов ВСУ. Первую тысячу украинская сторона получила уже 17 июля. Об этом сообщил источник, близкий к переговорной группе РФ.

«Украинской стороне будет передано три тысячи тел, как и обещал президент. Сегодня — начало именно этого трека», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости. 

Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский уточнил, что 17 июля Москва передала Киеву тысячу тел украинских военнослужащих. В ответ Украина передала российской стороне 19 тел погибших российских солдат, передает «Ридус».

Россия и Украина достигли соглашения о передаче тел погибших военнослужащих в ходе переговоров, состоявшихся 2 июня в Стамбуле. Однако украинская сторона 7 июня неожиданно отложила прием тел, что поставило под угрозу выполнение договоренностей. В итоге процедура передачи началась только 11 июня и проходила поэтапно, завершившись 16 июня. В рамках достигнутых договоренностей Россия передала Украине останки 6060 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В свою очередь, Киев вернул российской стороне тела 78 погибших российских военных.

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В общей сложности Киеву будут переданы тела трех тысяч бойцов ВСУ. Первую тысячу украинская сторона получила уже 17 июля. Об этом сообщил источник, близкий к переговорной группе РФ. «Украинской стороне будет передано три тысячи тел, как и обещал президент. Сегодня — начало именно этого трека», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости.  Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский уточнил, что 17 июля Москва передала Киеву тысячу тел украинских военнослужащих. В ответ Украина передала российской стороне 19 тел погибших российских солдат, передает «Ридус». Россия и Украина достигли соглашения о передаче тел погибших военнослужащих в ходе переговоров, состоявшихся 2 июня в Стамбуле. Однако украинская сторона 7 июня неожиданно отложила прием тел, что поставило под угрозу выполнение договоренностей. В итоге процедура передачи началась только 11 июня и проходила поэтапно, завершившись 16 июня. В рамках достигнутых договоренностей Россия передала Украине останки 6060 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В свою очередь, Киев вернул российской стороне тела 78 погибших российских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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