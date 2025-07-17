В общей сложности Киеву будут переданы тела трех тысяч бойцов ВСУ. Первую тысячу украинская сторона получила уже 17 июля. Об этом сообщил источник, близкий к переговорной группе РФ.
«Украинской стороне будет передано три тысячи тел, как и обещал президент. Сегодня — начало именно этого трека», — заявил источник. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский уточнил, что 17 июля Москва передала Киеву тысячу тел украинских военнослужащих. В ответ Украина передала российской стороне 19 тел погибших российских солдат, передает «Ридус».
Россия и Украина достигли соглашения о передаче тел погибших военнослужащих в ходе переговоров, состоявшихся 2 июня в Стамбуле. Однако украинская сторона 7 июня неожиданно отложила прием тел, что поставило под угрозу выполнение договоренностей. В итоге процедура передачи началась только 11 июня и проходила поэтапно, завершившись 16 июня. В рамках достигнутых договоренностей Россия передала Украине останки 6060 военнослужащих Вооруженных сил Украины. В свою очередь, Киев вернул российской стороне тела 78 погибших российских военных.
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