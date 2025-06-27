Путин заявил, что Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел солдат ВСУ

Москва готова передать Киеву еще 3 тысячи тел погибших украинских солдат. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами.
"Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU, который сейчас находится на месте событий.
Ранее в рамках той же встречи со СМИ Путин рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби. Кроме того, российский лидер заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.
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