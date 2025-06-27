Путин заявил, что Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел солдат ВСУ

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© Служба новостей «URA.RU»
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Путин выразил готовность России передать Украине тела еще 3 тысяч павших украинских солдат
Путин выразил готовность России передать Украине тела еще 3 тысяч павших украинских солдат Фото:

Москва готова передать Киеву еще 3 тысячи тел погибших украинских солдат. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

"Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU, который сейчас находится на месте событий.

Ранее в рамках той же встречи со СМИ Путин рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби. Кроме того, российский лидер заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.

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Москва готова передать Киеву еще 3 тысячи тел погибших украинских солдат. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами. "Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат", — сказал Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU, который сейчас находится на месте событий. Ранее в рамках той же встречи со СМИ Путин рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби. Кроме того, российский лидер заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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